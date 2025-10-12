Detenido en Granollers un hombre buscado en Francia por dejar a una persona en coma

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado lunes en Granollers (Vallès Oriental) a un hombre buscado en Francia por una agresión denunciada en diciembre de 2024. El acusado había sido identificado como el posible autor de un homicidio en grado de tentativa denunciado en la ciudad de Cannes, en la Provenza. La víctima quedó gravemente herida y todavía estaría hospitalizada y en coma, a pesar de que han pasado más de 10 meses desde los hechos. Los agentes de los Mossos d’Esquadra que efectuaron el arresto identificaron al detenido en el punto kilométrico 132 de la autopista AP-7 la noche de domingo a lunes, pasada la 1 de la madrugada.

La agresión se produjo el pasado 20 de diciembre, en plena calle. Entonces, el acusado habría presuntamente agredido a la víctima hasta dejarla en coma. La persona agredida fue encontrada desnuda y gravemente herida en la misma calle, según han confirmado los Mossos d’Esquadra. Además de la agresión, que se eleva a homicidio en grado de tentativa, el hombre también tiene una orden de detención por pertenencia a una organización criminal.

Diversas detenciones

Esta semana ha sido especialmente activa para los Mossos d’Esquadra, con diversas detenciones de casos de alto perfil. Sin ir más lejos, el pasado miércoles se produjo el asesinato en plena calle de un agente a manos de su suegro, de 78 años. El acusado, que ya ha reconocido los hechos ante el juez, disparó al menos cuatro tiros, y después llamó él mismo al 112.

Durante el fin de semana, el cuerpo policial catalán también ha detenido a un joven de 23 años acusado de seis robos con fuerza en lavanderías de Barcelona, principalmente en el distrito de Sant Martí. El acusado ya acumula 16 robos o tentativas de robo. Entraba en los establecimientos a plena luz del día, cuando estaban abiertos y operativos, y forzaba las máquinas con un destornillador para llevarse todo lo que había. Además del robo, causaba daños en los negocios por valor de más de 10.000 euros.