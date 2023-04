Nueva estafa aprovechando la campaña de la renta: así intentan robarte los datos

La campaña de la renta 2022 ya está en marcha y, como cada año, llegan las estafas para robar los datos personales de los contribuyentes aprovechando las ganas que tiene todo el mundo de que la declaración salga a cobrar. Los Mossos d’Esquadra han alertado de la proliferación de mensajes SMS en los cuales los estafadores se hacen pasar por la Agencia Tributaria. Cómo es habitual en este tipo de estafas, recibes un mensaje de la falsa Agencia Tributaria avisando que tienes derecho a un reintegro de 450 euros y te pide que verifiques tus datos en una página web. El objetivo es que introduzcas tus datos bancarios para sustraerlas y así poder hacer transferencias en tu nombre.

Amb la campanya de la #Renda2022 torna l'estafa que suplanta la identitat de l'Agència Tributària. Si t'arriba un SMS com aquest, compte ❗ No cliquis l'enllaç ni va donar les teves dades bancàries. És #Smishing pic.twitter.com/Bbbpm9hdyk — Mossos (@mossos) April 27, 2023

Los ciberdelincuentes, que también diversifican su actividad, envían correos electrónicos para intentar engañar a los usuarios. La empresa de ciberseguridad ESET ha detectado una nueva campaña de phishing muy sofisticada. Los estafadores envían un correo electrónico con un supuesto aviso de notificación de la Agencia Tributaria que te obliga a clicar en un enlace si lo quieres ver. Cuando entras, los ciberdelincuentes han preparado una web muy similar a la de la Agencia Tributaria y un dominio que resulta “creíble” si no estás atento. La empresa recomienda fijarse siempre en la URL para detectar pequeños cambios, como la extensión .bz, por ejemplo, que hace referencia a los dominios registrados en Belice, mientras que las webs de la AEAT son .gob y .es

Otra pista es el candado que aparece en el navegador justo al lado del campo para introducir la dirección de la web. Si no tiene candado, es muy probable que se trate de una página que no es segura y un indicador de que no se trata de una web oficial. El objetivo de los estafadores siempre es obtener datos personales o claves bancarias que después usan para contratar servicios, retirar dinero o simplemente las venden a otras empresas. Por eso la policía y las autoridades recomiendan no clicar nunca en ningún enlace del cual no se esté 100% seguro que es fiable.