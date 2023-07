VIDEO| Una tiktoker se burla del catalán en un ticket: «Cagao en un hombre?»

Una conocida tiktoker andaluza, @marilarat, ha hecho estallar las redes sociales después de publicar un video en su perfil donde se burla del nombre de los productos del supermercado en catalán, como por ejemplo los «petits cogombres», que ella dice que entendió como «cagao en un hombre». El video no ha gustado a los usuarios catalanes, que se han hecho eco y se han mostrado muy críticos, sobre todo en Twitter. «Comprar en un supermercado catalán es una de las cosas más difíciles a las cuales me he enfrentado. Fuimos a un Mercadona tan ricamente y repasamos el ticket por si nos habían estafado. Entonces me quedé muerta«, empieza el video de esta tiktoker.

«Imagíname a mí con la lista y de golpe leo: tres gel. Gel de qué? Quién cojones ha comprado tres geles de ducha. Y, de repente, era hielo», dice como primer ejemplo. Le siguen las patatas del estilo de la famosa marca Doritos. La tiktoker dice, muy sorprendida, que leyó al ticket «patatas de b. de moro». «Dije, ¿qué cojones hemos comprado? B. de moro es allí como esto de las patatas. ¿Yo qué cojones sé lo que es? Dije, ¡pero esta compra no es nuestra!», explica.

«Parecía que leyéramos un jeroglífico»

También la sorprendió mucho leer «petits cogombres»: «Pero esto qué es, cagao en un hombre?«. «Resulta que son ‘pepinillos en vinagre’. Esto es más difícil que el chino. Parecía que estuviéramos leyendo un jeroglífico», dice entre risas. Asegura que pensaron que el ticket no correspondía con lo que ellos habían comprado y que alguien se habría llevado su verdadero ticket. «Después también el jamón serrano, pernil serrà. ¿Quién ha comprado ‘perejil’? Es que fue una detrás de la otra. En japonés, que si gel, que si cogombres, que si serrà… Yo no me enteré de nada», concluye el polémico video.