Una escuela catalana, en venta a precio de saldo en una página de subastas

Si alguien con alto poder adquisitivo quiere comprar una escuela lo podrá hacer en la localidad de Gavà. El inmueble, valorado en 2,3 millones procede del concurso del Colegio Sagrat Cor de Jesús S.L. y tiene un precio de salida en subasta pública del 55% de su valor: 1,3 millones de euros. Según destaca el portal especializado Escrapalia, donde está publicado el anuncio, esta escuela se encuentra en una zona urbana consolidada y bien comunicada y situada en la calle de Santa Teresa número 9. La subasta se mantendrá activa en el portal especializado hasta el próximo 4 de noviembre, cuando se cerrará la oferta de subasta.

El interior de una de las aulas de esta escuela que está en subasta en Gavà | Escrapalia

El edificio

El edificio, según detallan desde el portal donde se lleva a cabo esta, cuenta con una superficie construida de 2.493 metros cuadrados y una superficie útil de 1.744 metros cuadrados repartidos en 3 plantas: una planta semisótano con Gimnasio, sala polivalente, dos baños, vestuarios y local técnico; planta baja, con vestíbulo, sala, tres despachos, comedor, dos aseos y tres aulas; planta entrepiso con cinco aulas, distribuidor y dos aseos; planta primera, con siete aulas, tres aseos y distribuidor; y planta segunda, con seis aulas, distribuidor y tres aseos.

Imagen de uno de los patios de la escuela con césped artificial y toldos en el techo | Escrapalia

Además, detallan que el edificio tiene un ascensor instalado y operativo, gas conectado a la red, sistemas de saneamiento y aire acondicionado, instalación contra incendios, telefonía fija, sistemas de seguridad, portero automático y videoportero. Las características del inmueble permiten que actualmente sea ideal para seguir ejerciendo la labor educativa o la reconversión en un edificio que tenga usos permitidos por la normativa urbanística de la localidad.