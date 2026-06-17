Los Bomberos han tenido que enfrentar este miércoles un incendio que ha afectado parte del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA-CReSA), ubicado en el campus de la UAB, en Cerdanyola del Vallès. El aviso se recibió a las 15:22 horas y, desde el primer momento, se procedió a la evacuación completa de las instalaciones. Los Bomberos dieron por controlado el fuego hacia las seis menos cuarto de la tarde. No hay constancia de heridos.

Según las primeras informaciones, el fuego se inició pocos minutos antes de las cuatro menos cuarto de la tarde en una caseta adosada al exterior de las instalaciones, utilizada como espacio de granja, y se propagó posteriormente hacia el interior de uno de los laboratorios del centro. El material altamente combustible presente tanto en la caseta como en las instalaciones generó una gran columna de humo negro visible desde varios puntos del Vallès, incluida la zona de la AP-7.

Los tres sectores de trabajo son:

1. El interior del edificio principal de los laboratorios.

2. El interior de una de las naves adyacentes que contiene paja y ha quemado completamente.

3. Monitoreamos focos secundarios que puedan propagarse a la masa forestal cercana al centro.#bomberscat — Bombers (@bomberscat) June 17, 2026

Un incendio en una caseta adosada al centro de investigación del IRTA CReSA, en Cerdanyola del Vallès, ha obligado a evacuar al personal que había en el edificio.



Los bomberos recibieron el aviso a las 15:22 https://t.co/RtwAmqDqYs pic.twitter.com/RD0sKpeFB8 — 3CatInfo (@3CatInfo) June 17, 2026

Intervención de los Bomberos y tres focos de actuación

Hasta el lugar se han desplazado 15 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, que han desplegado un dispositivo centrado en tres sectores: el interior del edificio principal de los laboratorios, una de las naves adyacentes donde había paja —que ha quemado completamente y que es el foco de origen— y el control de posibles focos secundarios con riesgo de propagación hacia la masa forestal cercana. Los trabajos de extinción evolucionan favorablemente, según han informado los Bomberos, que continúan humedeciendo y revisando los puntos calientes para evitar rebrotes.

Incertidumbre sobre los animales

El personal del centro se autoevacuó de manera inmediata al recibir el aviso, sin que ninguna persona resultara herida. Sin embargo, la situación de los animales estabulados en el recinto —donde se realizan investigaciones en biología animal y enfermedades como la peste porcina africana— aún no ha podido ser confirmada completamente. Los efectivos de emergencias intentaron evitar que las llamas afectaran las zonas donde había animales, pero de momento no se ha podido asegurar su estado. Los Bomberos también han monitoreado el entorno para prevenir que el incendio se propagase a la masa forestal cercana al recinto de Collserola.