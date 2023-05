Proliferan los medinfluencers: médicos y enfermeros que triunfan en las redes

Consultar información a través de las redes sociales o de internet es una práctica establecida hoy en día. Según el IV Estudio Salud y Vida hasta un 44% de la población busca información a internet cuando tiene algún síntoma de una enfermedad. Como la gente recurre a internet y redes sociales para buscar esta información, los medinfluencers -los médicos influencers – están proliferando. Se trata de profesionales sanitarios que difunden información médica en las redes sociales.

La directora de los estudios de ciencias de la información y de la comunicación de la UOC, Sílvia Martínez, asegura que las redes sociales ya no son solo “ventanas de entretenimiento”, sino un lugar donde encontrar información. Y la de salud es una de las más buscadas. “Como que son una vía habitual con finalidad utilitarista o informativa, no es de extrañar que con la pandemia también recorriéramos para encontrar recomendaciones, consejos o testimonios relacionados con la Covid”, argumenta para explicar la proliferación de medinfluencers.

Los medinfluencers no son prescriptors de producto, sino que basan su actividad a aportar conocimiento y luchar contra la desinformación y los mitos. La profesora colaboradora de Economía de la UOC, Neus Soler, explica que a países como los Estados Unidos estos influencers “se esfuerzan para concienciar la población sobre la dudosa veracidad de algunas recomendaciones y consejos que provienen de celebridades y influencers no expertos, además de para explicar el que es un verdadero experto y que cada experto domina un campo, una especialidad y, por lo tanto, tampoco lo sabe todo”.

Uno de los ‘medinfluencers’ más conocidos / Tik Tok

Oportunidad de marketing para las empresas

La mayoría de medinfluencers no tienen la intención de vender productos, sino de divulgar información verídica, pero esto no quiere decir que las marcas no se fijen en ellos. Según explica Ana Jiménez-Zarco, investigadora del grupo i2TIC del IN3, a las empresas “es una oportunidad de márqueting para las empresas porque la opinión del medinfluencer tiene mucha más credibilidad que la comunicación que hace la misma marca”.

«No es la típica comunicación, sino que como a medinfluencer hablas de tu experiencia como usuario, o compadres un producto con otro, pero siempre desde la objetividad, porque esto es el importante de ellos: son influenciadores por sus conocimientos y actividad profesional, una objetividad que no los vincula a la marca”, explica la experta.

No confundir los medinfluencers expertos y los divulgadores

Los medinfluencers pueden hacer una gran labor para combatir los mitos y las desinformaciones, pero también pueden producirse conflictos con su figura. Según Martínez, hay perfiles que se vienen como medinfluencers pero realmente no están vinculados al sector sanitario sino que simplemente abordan los temas de salud sin conocimiento suficiente.