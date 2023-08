La obesidad es un grave problema que afecta a los países de todo el mundo. Por eso, centenares de científicos buscan nuevos adelantos contra esta patología que afecta a más de 4.000 millones de personas. Esta incidencia comporta una carga médica y económica que muchos países no pueden asumir y contra ella no valen ni las dietas milagro ni los batidos, barritas, infusiones y pastillas. De hecho, muchos de estos productos no solo son inocuos contra la obesidad, sino que incluso pueden tener efectos nocivos por la salud.

En este marco, el descubrimiento de una sustancia protectora contra la obesidad es toda una revolución para la salud. Un grupo de investigadores dirigidos por el profesor asociado Akiko Kojima de la Escuela de Graduados de Vida Humana y Ecología de la Universidad Metropolitana de Osaka, en el Japón, ha descubierto que la planta tropical asiática Mallotus furetianusextracto tiene grandes efectos contra esta patología. Se trata de una planta tropical originaria de la isla de Hainan, en China, y que ha demostrado grandes resultados, por ejemplo, en la prevención del hígado graso.

Un niño con obesidad

El nuevo ingrediente que mejorará la salud y longevidad de las personas

El estudio ha utilizado ratones con obesidad para poder comprobar los efectos del extracto de esta planta y desde el comienzo los resultados fueron notables. El tratamiento suprimió el aumento de peso corporal y de grasa y demostró cambios morfológicos visibles en el hígado de los ratones.

«Nuestro grupo de investigación está buscando ingredientes alimentarios con efectos anti-obesidad, basados en la idea que si podemos encontrarlos e incorporarlos en nuestra dieta diaria podemos contribuir a la salud y longevidad de las personas», ha explicado el profesor que dirige la investigación. Sobre la planta tropical, Kojima ha dicho que estos resultados «no solo sugieren un vínculo entre el extracto de mallotus furetianos y los efectos contra la obesidad» sino que «también indican su potencial como nuevo ingrediente alimentario con propiedades contra la obesidad».