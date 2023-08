Las cinco claves para que la terapia psicológica sea exitosa

Hay personas a quienes la terapia psicológica no los funciona y tienen la tentación de dejarlo estar, pero muchas veces tan solo se trata del hecho que no han encontrado el terapeuta adecuado. Hay un terapeuta para cada paciente y tener una buena conexión con el médico es importante para que la terapia tenga buenos resultados. No obstante, una mala respuesta a la terapia también puede producirse por la falta de actualización del psicólogo o por un error en la elige de la terapia.

Hay muchos motivos, como explica el profesor de psicología de la UOC Pablo Vallejo, que sostiene que “cuando una terapia no va bien, puede ser por un problema de formación o falta de actualización del psicólogo, por una terapia mal elegida o por la falta de conexión entre el paciente y el psicólogo, el que se denomina alianza terapéutica”. La mayoría de personas escogen la terapia psicológica, puesto que los problemas de salud mental han aumentado aproximadamente un 25% según el informe científico sobre salud mental publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para resolver estos problemas, un porcentaje muy grande de la población ha optado por la terapia psicológica.

Cinco factores a tener en cuenta durante la terapia

Según Vallejo estos cinco puntos son importantes en la hora de escoger terapia y analizar los resultados:

La conexión terapéutica: Vallejo explica que puede ser que un simple prejuicio o que el sexo mismo del terapeuta sea una barrera infranqueable en algún momento.

No todas las terapias psicológicas tienen evidencia científica: El experto explica que la terapia sistémica es la que muestra más buenos resultados en la anorexia, pero que, en cambio, por la disfunción eréctil no hay evidencias que funcione. Así, hay que elegir bien la terapia para que funcione.

El acierto del psicólogo: El psicólogo tiene que elegir bien la terapia conveniente para el paciente, porque, por ejemplo, hacer una terapia psicológica por un problema de origen orgánico no le aportará nada y solo perderá tiempo de tratarse bien.

La terquedad del psicólogo: Que el terapeuta esté “casado” con un enfoque y no cambie de método a pesar de que el paciente lo necesite también puede desembocar en una terapia inservible.

Falta de actualización del profesional: Un terapeuta se tiene que ir renovando porque con los años aparecen adelantos que pueden reducir los tiempos de terapia y mejorar los resultados.

Qué hacer si la terapia no funciona

Si la terapia no funciona se tiene que analizar los cinco puntos anteriores y no darse por vencido. El paciente tiene que identificar qué factores de la terapia no le han gustado y buscar un nuevo psicólogo que cumpla con sus expectativas y ponga énfasis en los aspectos que el paciente ha echado de menos. “Ningún profesional tiene éxito al 100%”, recuerda Vallejo.