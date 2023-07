VIDEOS | Alumnos recién llegados publican raps reivindicativos en catalán

Raps reivindicativos y en catalán de la mano de la Plataforma por la Lengua. Los estudiantes del Instituto Escuela Joan Sallarès i Pla y del Instituto Narcis Freixas i Cruells de Sabadell han publicado dos nuevos videoclips de rap reivindicativo en catalán que se han creado en los talleres organizados por la ONG del catalán. Los alumnos de ciclo superior de primaria presentaron hace un par de semanas el videoclip Al barri, que reivindica la igualdad de todas las personas, sean de donde sean, y esta semana los estudiantes de 3.º de ESO del Freixas i Cruells, han presentado el videoclip Jove x sempre, una canción que incluye fragmentos del poema Cançó de vell, de Pere Quart.

Los talleres han sido dirigidos por el músico sabadellense Nel·lo C, que repite como tutor de esta iniciativa de la Plataforma por la Lengua. En el caso del videoclip Jove x sempre, los estudiantes lo han vivido como un proceso muy emocionante, dado que lo han grabado con el Complejo de Gente mayor Sant Oleguer. Estos talleres musicales forman parte del Plan de Actuación Lingüística Integral del distrito sexto de Sabadell con el objetivo de promocionar la lengua entre las personas recién llegadas al distrito. Sabadell presenta un bajo uso social del catalán, y con iniciativas como esta la Plataforma por la Lengua busca revertir la situación.

Letra de la canción Al barri

Tenemos mucha diversidad cultural y por este barrio es muy normal. Hay quien piensa mal, y efectivamente, no somos como piensa esta gente. Lleno de culturas idiomas y felicidad, aquí todo el mundo que viene se siente aceptado. Somos la base de nuestra sociedad, sin esto estamos acabados. La libertad es lo más importante de este mundo, vivir sin es una pesadilla. Todo el mundo tiene derecho a ser libre, a ser feliz y a sonrisa, a no tener que malvivir. Cada cual es diferente, pero todos somos humanos. La igualdad está en nuestras manos. En el barrio soy feliz, en el barrio estoy en casa. Sin las otras culturas la educación fracasa.

(Estribillo de la canción) Al barrio soy feliz, al barrio estoy en casa, aprendiz y compartiendo, en la escuela y en la plaza. En el barrio soy feliz, en el barrio estoy en casa, corriendo con los amigos por las calles que a todo el mundo abrazan.

No estamos todas, faltan las asesinadas. La vida no es un cuento de hadas. Sobre esto no bromeamos, la vida no es una hoja que si te equivocas puedes borrar con la goma. Todos somos iguales a pesar de que seamos diferentes. Escucha nuestra voz, no te quedes indiferente. Tanto hombres como mujeres merecemos el mismo respeto. Aunque tengamos diferente aspecto, esto nos afecta. Seas como seas, que nadie se te ría. Nos tenemos que tratar bien, si no nos echaremos a perder. Hay cosas que no nos gustan y las decimos muy claras. Nos moriremos de hambre con las facturas tan caras. Para que no haya contaminación en el planeta tenemos que empezar para mantener la plaza limpia. La situación del barrio a veces nos hace querer coger las maletas y salir volando como una golondrina.

(Estribillo de la canción) Al barrio soy feliz, al barrio estoy en casa, aprendiz y compartiendo, en la escuela y en la plaza. En el barrio soy feliz, en el barrio estoy en casa, corriendo con los amigos por las calles que a todo el mundo abrazan.

https://www.youtube.com/watch?v=ecjl2iokck8

Letra de la canción Jove x sempre

En esta vida todo vuelve. Cómo decía la abuela. Confío en el karma. La balanza más sabia. Punto en boca. A lo largo de la vida he aprendido a no actuar con rabia. El futuro puede cambiar y lo tenemos que intentar. Estamos siempre en movimiento esperando que llegue el momento. Yo también he tenido sueños como tú y como él, y con los sueños construía todo un castillo. No podemos estar satisfechos con el que tenemos. Si escribimos el que sentimos, las palabras serían hechos. Pensamos más en el presente que en el futuro de la gente. Pensamos más en el que queremos que en el que tenemos, por eso no nos preparamos por el que tiene que venir. Pero todavía quiero vivir de la madriguera estando para ver quienes crecen a mi alrededor!

Yo también he tenido sueños como tú y como él, y con los sueños construía todo un castillo. (x2)

Era joven por siempre jamás! Y enamorado! Me era una primavera el invierno helado. (x2)

Ahora el tiempo me devora criminalmente deprisa, cada día, cada momento. La vida es un boomerang. Te saca toda la sangre. El mal y la bondad, al barro. La vida es muy injusta. Cuando quieres hierro te da madera. Cuidar los tuyos es lo primero. Tiene más valor que los calara. La familia es importante, ponla siempre delante. Los amigos son un tesoro, valen su peso en oro. Emociones llenas de claridad, haciendo canciones se va el miedo. Las paredes de mi jefe manchadas de sueños rotos que nunca pude hacer realidad, era precioso el que habíamos imaginado.

Yo también he tenido sueños como tú y como él, y con los sueños construía todo un castillo. (x2)

Era joven por siempre jamás! Y enamorado! Me era una primavera el invierno helado. (x2)