Una famosa pastelería acusa a una clienta catalanoparlante de ser racista

La franquicia de pastelerías Chök, que tiene seis establecimientos en Cataluña y uno en el País Valencià, se ha situado en medio de la polémica por el trato que ha dado a una de sus clientas catalanoparlantes. La clienta en cuestión, Eva Biga, compartió su caso en Twitter y la historia se ha viralizado tanto que la empresa ha tenido que hacer cambios inmediatos a causa de la presión popular. La usuaria de Twitter explicó el pasado 17 de septiembre que había ido a la tienda Chök situada en el barrio del Born de Barcelona y que una vez allí pidió dos veces ser atendida en catalán. La persona que la atendía no la entendió y la clienta se lo repitió esta vez en castellano y le explicó cómo se decía lo que necesitaba en catalán. «Se rió con desprecio», explicó la clienta.

Hoy he ido a la tienda Chök del Borne a comprar. He pedido 2 veces el que quería en catalán y la persona que me ha atendido, como es habitual, no me ha entendido. La 3 vez le he pedido en castellano y le he explicado cómo se decía en catalán el que le estaba pidiendo. Ha reído con despreci 👇🏼

— eva… (@evabiga) September 17, 2023