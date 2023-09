El error garrafal de un cartel publicitario que indigna a las redes

La mala salud del catalán se ve en carteles como el de una famosa hamburguesería americana que está haciendo hervir las redes. El cartel en cuestión tiene el lema «Si tu em dius veneu, et porto pollastre», una frase que no tiene ningún tipo de sentido. El error se debe a una traducción pésima de la publicidad en castellano «Si tú me dices ven, te llevo pollo». La hamburguesería en cuestión se llama Popeyes, una cadena americana que se instaló en Barcelona ahora hace un año. El primero en denunciar este error garrafal en el cartel ha sido un usuario de Twitter llamado enricuxo. «Una frase sin ningún sentido, hecha con traductor automático y que nadie ha revisado antes de enviarse a imprenta. ¿Pasaría esto en castellano?», se ha preguntado muy indignado.

Visto en Barcelona. “Si tú me dices ven, te llevo pollo”. Una frase sin jefe sentido, hecho con traductor automático y que nadie ha revisado antes de enviarse a imprenta. Pasaría esto en castellano? pic.twitter.com/wre2xzm2h7 — Enric (@enricuxo) September 28, 2023





No ha sido el único a mostrar esta indignación. Enseguida, su tuit ha empezado a recibir respuestas de catalanoparlantes enfadados por la falta de cura de la empresa con la lengua catalana. «No pasaría en castellano y si lo criticas en catalán, la gente te dirá que encara suerte que lo han hecho en catalán, supremacista para pedir exigencia al catalán o que no estás ampliando la base», critica uno de los usuarios de Twitter. Otro añade que son dinero «derrochado» por la ausencia de una «mínima supervisión». «Hay gente que «trabaja» maquinalmente», ha concluido este usuario.

«Hemos bebido aceite» y «hay que ver»: mofas en las redes

Otras se lo han tomado con ironía y han hecho otras traducciones macarrónicas para guasear del cartel. «Hay que ver», dice la cuenta Et felicito fill, que recoge errores y cosas obvias que se ven en las redes en una cuenta hilarante. Otro apunta que «hemos bebido aceite» pasando al castellano la expresión catalana que solo funciona en catalán «hemos bebido aceite». Por último, otra usuaria asegura que este cartel es perfecto por la cuenta irónica Et felicito fill, que de hecho ya se había pronunciado al respeto.