Un tribunal deja en ridículo al abogado de Interior que acusaba independentistas

Revés del presidente de la sección 22 de la Audiencia de Barcelona a los servicios jurídicos de Generalitat que representan a los Mossos d’Esquadra por su forma habitual de actuar. Esta mañana, en el juicio contra tres detenidos en los disturbios postsentencia, el presidente del Tribunal, Juli Solaz, ha echado al letrado de la Generalitat como acusación particular y solo lo mantiene en cuanto que pide responsabilidad civil por unos supuestos daños. Todo ello porque el letrado no ha identificado con nombres y apellidos a los mossos a los cuales representa.

“Esta sala no admite acusaciones anónimas, que no estén identificadas, tal como dice la legislación española y no solo el número de TIP”, ha advertido el magistrado con la conformidad del resto de togados. Así, le ha otorgado cinco minutos para identificarlos y no lo ha conseguido porque “estaban de servicio”. En definitiva, ha decidido no tenerlos por presentados y además ha reñido al juzgado de instrucción porque no entiende cómo les había permitido personarse. La vista de hoy era el disparo de salida a un juicio de dos días, aunque un pacto de la Fiscalía y dos de las acusaciones han permitido ir deprisa y se ha suspendido la sesión, una vez se ha detallado el acuerdo con el ministerio público, a la espera del resto de prueba solicitada por el tercer acusado, Dren, que no ha conformado y que reclama la libre absolución.

La sección 22 de la Audiencia de Barcelona critica los servicios jurídicos de Interior / Q.S.

Pedían 15 años de prisión a los tres independentistas enjuiciados

La sala de vistas de la primera planta del Palacio de Justicia ha sido un abrir y cerrar puertas desde las diez de la mañana. El hiperactivo fiscal que llevaba el caso, Fèlix Martín, -que también llevó el famoso crimen de la Guardia Urbana- pedía, en total, 15 años y mes de prisión, 2.680 euros en multas y 11.820 euros por responsabilidad civil a los tres acusados. Pero ha decidido rebajar penas y ofrecer acuerdos a los acusados mientras iba arriba y abajo alimentado con una lata de Coca Cola Light. Los jóvenes fueron detenidos por supuestamente lanzar piedras, botellas de vidrio, material pirotécnico y vallas de seguridad contra los Mossos d’Esquadra durante una protesta ante la delegación del gobierno español en Cataluña. La policía los detuvo enl mismo lugar de los hechos y acusa a los jóvenes de oponer resistencia “golpeando y empujando” a los agentes. Además, el ministerio público reclama al tribunal que aplique la agravante del uso de disfraz porque, según asegura, llevaban la cara tapada.

Finalmente, ha habido dos conformidades. Uno de los acusados, Joan, ha pedido disculpas a los dos mossos heridos y, por eso, la Fiscalía ha acordado 6 meses por atentado a la autoridad y 3 meses por desórdenes y el pago de tres multas de manera fraccionada. Marco ha acordado 2 años y 4 meses por los mismos delitos, y como que ninguno de los dos supera los dos años individualmente, la pena quedaría suspendida. En cambio, Dren mantiene la batalla ante una petición de pena de 4 años y 9 meses de prisión. Los tres estuvieron recluidos preventivamente durante cuatro semanas en la prisión de jóvenes de La Roca.

Papelón de la Generalitat

En su escrito de acusación, el ministerio público explica que la protesta había sido comunicada y que los Mossos organizaron un dispositivo para proteger el edificio de la delegación del gobierno. Un millar de personas intentaron traspasar el cordón policial y se enfrentaron con los agentes que protegían el perímetro. Pero la sorpresa ha sido el papelón de la Generalitat que acusaba a los tres chicos de atentado y lesiones, y según las familias, «con muy mala leche». Pero el tiro le ha salido por la culata. En el primer turno de palabra, el presidente del tribunal ha preguntado al letrado en calidad «de qué estaba al juicio» y «a quién representaba concretamente». Una pregunta formulada con suficiente pillería como para divisar un golpe de efecto. El abogado de la Generalitat ha replicado que representaba los intereses de los mossos actuantes.

El magistrado ha respirado con profundidad y mirando a la cara al letrado le ha recordado la sala donde se encontraba y la legislación. De hecho, es una de las secciones de la Audiencia más garantista. «Esta sala no admite acusaciones anónimas, acusadores no identificados plenamente anónimos», ha advertido el magistrado. El abogado, visiblemente descolocado, no ha sabido cómo defender su postura y el presidente del tribunal todavía ha sido más claro: «La legislación española no permite acusaciones anónimas». En la sala se ha elevado un murmullo general por la sorpresa.

Los magistrados meneaban la cabeza ante la sorpresa de que la Generalitat no estuviera ni precavida ni preparada o, que en definitiva, no hicieran caso a la ley y a las garantías de los ciudadanos. De todas maneras, le han dado cinco minutos para que identificara a sus clientes. El letrado de Interior ha empezado a hacer llamadas como si mañana se acabara el mundo, pero, finamente, ha desistido. Ha pedido a la sala un día para poder aportar los datos porque los agentes estaban de servicio y no podían dar sus datos. La excusa todavía ha hecho enfadar más al magistrado, que le ha recordado que hace 4 años que el caso está en los tribunales. Incluso, se ha preguntado cómo es posible que el Juzgado de Instrucción permitiera la personación de la Generalitat. El tribunal ha decidido echar a la Generalitat de la acusación particular y solo los ha mantenido en la sala por su petición de daños en cuanto que reclaman por responsabilidad civil. Las defensas han aplaudido la medida y han recordado al tribunal que la Generalitat se opuso a la libertad de los jóvenes hasta tres veces durante la prisión provisional.