Entre la Castañada y Halloween: escapadas originales para celebrar el otoño en Cataluña

Cuando llega el otoño, los bosques se llenan de colores cálidos, las ciudades recuperan la calma después del verano y las tradiciones se mezclan con nuevas experiencias. En Cataluña, este es el momento perfecto para vivir la magia de la Castañada y el espíritu más misterioso de Halloween, dos fiestas que, lejos de competir, conviven en armonía para ofrecer propuestas únicas para todos los gustos.

Tradición y dulzura: vivir la Castañada como antes

La Castañada es una de las celebraciones más arraigadas en el territorio. En pueblos y ciudades, el olor de las castañas asadas y los panellets artesanales llena las calles. Si buscas una escapada con encanto, te recomendamos perderte por rincones como Vic, Olot o el Valle de Boí, donde la naturaleza y las ferias tradicionales te permiten disfrutar del otoño más auténtico. Después de un día entre montañas, nada mejor que descansar en uno de los hoteles en Barcelona o en alguna casa rural con vistas a los Pirineos, para recuperar fuerzas y continuar explorando.

Panellets, la tradición catalana para Todos Santos / ACN

Otoño con un toque de miedo: experiencias de Halloween

Los amantes de las emociones fuertes encontrarán infinitas opciones para celebrar Halloween en Cataluña. PortAventura Park transforma sus atracciones con decoraciones terroríficas, pasillos del terror y espectáculos nocturnos. También hay pueblos como Tossa de Mar o Montserrat, que organizan rutas de leyendas y misterios. Si prefieres un plan más urbano, Barcelona ofrece cenas temáticas, escape rooms y fiestas con disfraces que combinan diversión y ambiente mágico. Encuentra tu estancia ideal en Destinia y prepárate para vivir un fin de semana diferente.

Más allá de Cataluña: más escapadas de otoño

El otoño es la estación perfecta para redescubrir los territorios del estado español, donde los paisajes se llenan de tonos cálidos y cada rincón parece susurrar historias. En La Rioja, los viñedos se transforman en un mosaico de ocres y dorados, ideal para perderse en una ruta enológica rodeada de magia natural. Pero si lo que te atrae son los misterios y los escalofríos, ciudades como Granada, Toledo, Valencia o Madrid se convierten en escenarios de auténticas noches de Halloween. En las calles empedradas de Granada y Toledo, las leyendas de fantasmas cobran vida, y cada sombra parece esconder secretos del pasado. Valencia sorprende con rutas nocturnas y casas encantadas que combinan tradición y diversión, mientras que Madrid ofrece pasajes del terror y visitas guiadas que revelan los rincones más oscuros de la capital. Entre viñedos bañados por la luz dorada y calles embrujadas llenas de historias, el otoño invita a vivir emociones únicas, desde el placer de un buen vino hasta el escalofrío de un misterio nocturno.