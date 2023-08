Un documentalista ha sido denunciado para colgar imágenes de contenido sexual de colegas de profesión sin su consentimiento y en entornos de encuentros profesionales. La denuncia hecha a través de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, ha provocado que el Colegio Oficial de Bibliotecarios-Documentalistas de Cataluña (COBDC) haya emitido un comunicado donde lamenta “profundamente” los hechos y expresa su apoyo a las víctimas.

Una compañera de profesión ha denunciado que el hombre en cuestión creó una web hace unos 15 años donde «subía fotos de los culos de las bibliotecarias y documentalistas que el autor conocía a diferentes congresos» y añade que en su caso personal «sí que me hizo alguna foto con la excusa de hacer un directorio de profesionales, como mí, a todas las que íbamos a estos congresos».

Lo COBDC, por su parte, ha asegurado que seguirá el caso de bien cerca por “emprender las medidas disciplinarias que hagan falta” hacia el presunto responsable. En cuanto a las posibles consecuencias, el COBDC explica que los hechos incurren en la vulneración de dos de los artículos de su código deontológico, un hecho que los permitiría “emprender acciones sancionadoras” si el caso continúa agraviándose, “a razón de nuevas denuncias, tan de personas colegiadas, como no”.

expressem el nostre suport a les víctimes.

Seguirem el cas per emprendre les mesures disciplinàries que calguin vers el col·legiat.

Us deixem el comunicat que emetrà la Junta demà a través de la nostra web. pic.twitter.com/KHtGhV8H8h — COBDC (@cobdc) August 27, 2023

Además, el Colegio Oficial de Bibliotecarios-Documentalistas de Cataluña considera los hechos «un caso claro de abuso sexual», señala que incurren en la vulneración de dos de los artículos de su código deontológico y ha lamentado que el hombre haya «minimizado los hechos» en las explicaciones que ha dado en la red social.

Las explicaciones del presunto responsable

En efecto, el documentalista ha negado que en la página web hubiera “ninguna foto de alguien de la profesión” y “todavía menos, desnudo”, asegurando que los materiales publicados provenían de revistas, chistes e historias cortas. “Fue una web que hicimos con mi hija el 2008 y no había nada indecente”, ha afirmado. Por eso, ha lamentado que se hayan publicado “opiniones muy duras” que considera que no “merece” y lamenta que se hayan relacionado “de forma gratuita” con su trabajo profesional. “Siento si he ofendido a alguien, pero no lo pretendía, era una diversión inocua otros tiempos”, ha insistido.

Colegas: Por favor, ya vale de infundios. ArtiCulitos fue una divertida web que hicimos mi hija Clara y yo en 2008. Ella había hecho un cursillo de html. No había nada indecente en ella y, por supuesto, ningún desnudo. — Tomas Baiget (@baiget) August 25, 2023

Condena de Tània Verge

La acción ha recibido también la condena de la consejera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, a través de la red social, donde ha expuesto que «hacer fotos no consentidas y subirlas a una web «solo te parece divertido a tú». «Esto era una agresión sexual que hoy constituiría un hecho delictivo grave. Y emplear tu hija de coartada no tiene nombre», ha sentenciado antes de dar todo el apoyo a las afectadas y a las «acciones sancionadoras» que emprenda lo COBDC.