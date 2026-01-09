Una ambiciosa investigación de estafas con criptomonedas, en riesgo de anulación

Era, y así lo vendieron los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y Europol, una operación a gran escala contra una supuesta estafa con inversiones en criptomonedas de ámbito internacional y con fraudes a través de inversiones trading, es decir, intercambio de activos bursátiles a través de la red. El supuesto entramado tenía ramificaciones internacionales, especialmente en Andorra. Es el caso Forex. Un larguísimo sumario que tenía su origen en el Juzgado de Instrucción número dos de la Seu d’Urgell, con derivaciones en Andorra y Albania y que se ha llegado a desglosar en una triple instrucción: en el juzgado de la Seu, en la Audiencia Nacional y también en la justicia andorrana.

El caso ya comenzó a levantar suspicacias en mayo del año pasado, a raíz del desorden entre los cuerpos policiales y los juzgados y la falta de informes sobre el análisis de la ingente cantidad de material informático intervenido. Ahora bien, este inicio de año, la sorpresa de los investigados y del nuevo juez instructor de la Seu ha sido el reconocimiento, negro sobre blanco, por parte de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil, que aún no han terminado el atestado de la prueba confiscada en Andorra y que la jueza del Principado también reclama desde hace cinco años. Además, la fiscalía de la Audiencia Nacional defiende que la instrucción habría caducado en aplicación de la ley Cuevillas, es decir, del cumplimiento estricto de las normas sobre las prórrogas de la instrucción. Es decir, que la mayoría de las diligencias practicadas durante los últimos cuatro años serían jurídicamente inválidas.

El caso Forex, a pesar de ser una operación anunciada a bombo y platillo, ha quedado reducido a una causa abierta desde enero de 2018 que aún no tiene acusaciones concretas, con informes por finalizar, en una guerra de competencias entre juzgados, con la desconfianza del ministerio fiscal que aún no ve delitos y con la justicia andorrana con la mosca tras la oreja por la sospecha de que le han hecho pasar gato por liebre.

Para redondear el despropósito, se da la circunstancia surrealista de que uno de los dos procesados en Andorra, Gonzalo Sapiña, durante estos años de instrucción ha dado clases y formación en la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía sobre trading y sistemas de inversión bursátil a través de la red.

Cinco años esperando un informe

El informe policial que remata la jugada, de 24 páginas y al que ha tenido acceso El Món, lleva fecha del pasado 4 de agosto y está firmado conjuntamente por el sargento instructor del caso de los Mossos d’Esquadra y por el teniente de la Guardia Civil, también encargado de la investigación del caso. Este atestado se hizo por encargo del nuevo titular del Juzgado de Instrucción de la Seu d’Urgell, que a su vez, lo remite al Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional para decidir quién se queda definitivamente el caso.

Parte del último atestado de los Mossos, de agosto de 2025, donde admiten que cinco años después aún no han analizado el material intervenido en el caso Forex/QS

Según este informe policial, dos de los supuestos principales implicados -que nunca han entrado en prisión y de los cuales la justicia andorrana destaca la colaboración-, Gonzalo Sapiña y Daniel Silva, tenían bastantes «indicios tecnológicos» del virtual fraude que fueron confiscados en los registros de sus domicilios el 18 de enero de 2021. A pesar de la importancia de estos indicios, los Mossos y la Guardia Civil admiten que «aún se están analizando».

Es decir, cinco años después, aún no han encontrado nada inculpatorio en los móviles, pen-drives, ordenadores y discos duros que tanto Sapiña como Silva entregaron a Mossos, Guardia Civil y Europol de manera «voluntaria» y con las contraseñas, pines y palabras de paso para cada uno de los dispositivos. De hecho, estos indicios ya fueron desestimados por Europol tal como reconocieron los Mossos. En un informe a la jueza andorrana, del 11 de abril de 2024, en el cual se aseguraba que Europol no había llevado a cabo “los análisis solicitados” y quedaban a las órdenes de la magistrada para hacer los que ordenara. Anteriormente, la policía andorrana también había emitido en diciembre de 2021 un atestado sobre parte de estos indicios en el cual afirmaba sin tapujos que “no se destaca nada especial”.

Escrito de la fiscalía solicitando cerrar la instrucción del caso Forex desde el 30 de julio del 2020/QS

¿Una instrucción caducada?

La otra sorpresa mayúscula reciente ha sido el posicionamiento de la fiscalía de la Audiencia Nacional. La representante de la fiscalía en el caso, Manuela Fernández, ya ha solicitado dos veces cerrar la instrucción, al igual que varias defensas. En concreto, reclaman la aplicación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la llamada ley Cuevillas. Es decir, el redactado que impulsó el catedrático de Derecho Procesal Jaume Alonso-Cuevillas cuando era diputado en Madrid y que determina para las instrucciones el límite de un año, con prórrogas de seis meses en seis meses convenientemente razonadas.

A criterio de la fiscal, la instrucción se inició el 12 de enero de 2018. Por lo tanto, el 30 de julio de 2020, cuando al entrar en vigor la reforma del artículo 324, se «ponía el cuentakilómetros a cero» y, por lo tanto, la causa «se debería haber prorrogado como máximo el 30 de julio de 2021 y no se hizo». Incluso, no oculta que la fiscalía metió la pata en su momento, reconociendo que el ministerio público solicitó la prórroga de la instrucción el 31 de agosto de 2021 y que no se acordó la prórroga de seis meses hasta el 10 de septiembre. «La prórroga está fuera de plazo», sentencia la fiscalía en un escrito del pasado mes de noviembre.

En este marco, el ministerio público insiste en que la «instrucción no puede continuar» y que las diligencias practicadas desde julio de 2020, la mayoría y, sobre todo, las practicadas en Andorra, «no tienen ninguna validez» por «expiración del plazo». De esta manera, solicitan que se cierre la causa sin incluir las diligencias practicadas desde julio de 2020. Es decir, la mayoría de indicios recogidos. Por lo tanto, en caso de estimarse la petición del ministerio público y de una parte de las defensas de los investigados personados en la causa, se debe cerrar la instrucción sin ni siquiera haber tomado declaraciones a los principales sospechosos señalados por la policía. Ocho años de causa cerrados por un error clamoroso de la instrucción judicial y por la lentitud de la policía.

Una investigación de serial

En esta instrucción judicial han participado la Unidad de Investigación Criminal especializada en delitos económicos de la Policía de Andorra, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huesca, la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Dirección General de la Guardia Civil, la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra de la región Policial de Pirineo y miembros de EUROPOL, pertenecientes a los departamentos del European Financial and Economic Crime Center y European CyberCrime Center.

Todo ello por una denuncia de Mercè, de una señora de Alp (la Cerdanya) que aseguraba que le habían estafado 560.000 euros en una inversión por teléfono, y de un señor de Huesca, Pere, al que también le habrían estafado por el mismo sistema. La investigación llevó a los Mossos y la Guardia Civil de Huesca a relacionar varios nombres y sociedades ubicados en Andorra, el Reino Unido y Albania y a solicitar apoyo y ayuda internacional. De hecho, ninguna de las peticiones al Reino Unido de investigación han «resultado positivas». La tesis policial y que, en un principio, aceptaron el juzgado de la Seu, la justicia andorrana y la Audiencia Nacional, es que las estafas eran producto de un entramado internacional de fraude con trading y criptomoneda. Una red que, ni judicialmente ni policialmente aún no se ha podido acreditar y que todo apunta que acabará durmiendo el sueño de los justos.