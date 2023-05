El Supremo archiva los recursos contra los indultos de Forcadell, Forn y Rull

Finalmente, la sala tercera del Tribunal Supremo ha archivado por pérdida de objeto los recursos contra los indultos a Carme Forcadell, Quim Forn i Josep Rull después de la derogación de la sedición. En cambio, mantiene los recursos para el resto de condenados. En concreto, los magistrados que configuran la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo declara, en las interlocutorias de 15 páginas y a las que ha tenido acceso El Mundo, finalizadas por pérdida de objeto los recursos presentados contra los indultos concedidos por el gobierno español el junio de 2021 tanto la expresidenta del Parlamento de Cataluña , como a los ex consejeros de Interior y Territorio del Gobierno de Carles Puigdemont . Los tres condenados por la Sala de lo penal del Supremo lo 14 de octubre del 2019 apenas de entre 10 años y 6 meses de prisión y 11 años y 6 meses por delito de sedición en la causa del proceso.

De hecho, los magistrados aplican la doctrina de la misma sala de lo penal que preside Manuel Marchena, que el pasado 13 de febrero analizaba las consecuencias penales y jurídicas de la derogación del delito de sedición aprobado el mes de diciembre así como la reforma de los desórdenes públicos agraviados y la malversación. Con esta fórmula, los magistrados resaltan que Forcadell, Rull y Forn solo fueron condenados por sedición y que este delito, en el caso del Primero de Octubre, su participación no se puede reinterpretar como el nuevo delito de desórdenes públicos. Así mismo, recuerda que solo podrían ser condenados por desobediencia, un delito que no comporta prisión y que se penó con multa. Por lo tanto, recorrer el indulto que los conmutaba la pena no tendría ningún sentido penal. En cambio, no opina el mismo para el resto de condenados.

Jordi Cuixart, Carme Forcadell y Dolors Bassa, durante la primera jornada del juicio del 1-O

La malversación y desórdenes públicos, para el resto

Ahora bien, todo y la exclusión de los ex consejeros de Interior y Territorio y de la expresidenta del Parlamento, la Sala subraya que los recursos contra los indultos a los condenados del mismo juicio continúan vigentes. En detalle, los jueces razonan que los recursos contra los indultos del exvicepresidente Oriol Junqueras, y los ex consejeros Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa (así como Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, líderes de Òmnium Cultural y del ANC respectivamente, «no han perdido el objeto después de la reforma penal del 2022».

El argumento es que la misma interlocutoria que salva Forcadell, Rull y Forn los obliga a continuar con el trámite porque la reforma de la malversación y de los desórdenes públicos no se excluye de las penas de prisión. En el caso de Junqueras, Romeva, Rull, Balsa y Turull los togados indican que se tiene que evaluar la validez de los indultos por los delitos de malversación de caudales y desobediencia en concurso, y en el caso de los dos últimos, por delito de desórdenes públicos.