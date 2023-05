La justicia europea revisa el supuesto espionaje de los Mossos destapado por los ‘papeles de la incineradora’

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, tendrá que decidir sobre el que fue uno de los episodios más extraños y crípticos que se vivieron en Cataluña entre el referéndum del Primero de Octubre de 2017 y la declaración de independencia del 27 de octubre. Se bautizó como el caso de las furgonetas de los Mossos d’Esquadra , que habría destapado un supuesto espionaje de la policía de la Generalitat a varios sectores sociales a raíz de una maniobra de la policía española para intentar encontrar pruebas contra el gobierno catalán por el Procés. La intención del CNP era esta, pero el caso ha seguido otro camino, una especie de spin off que ahora está en manos de Europa.

Todo estalló a primera hora del 26 de octubre de 2017, cuando unos vehículos cargados de documentación policial, reservada y secreta y que provenía de la Comisaría General de Información de los Mossos, fueron interceptadas por agentes del Cuerpo Nacional de Policía en la entrada de la incineradora del Besòs, donde se llevaba para su destrucción. La documentación requisada por parte de la policía española abrió una profusa investigación en el juzgado de instrucción número 22 de Barcelona y delató una trama de espionaje y vigilancias de los Mossos. Todo se recogió en las Diligencias Previas 590/2018 por posibles delitos de malversación, prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos y obstrucción a la justicia.

Una causa judicial en que se personaron varias víctimas, como sindicalistas de los Mossos, activistas de la izquierda independentista, abogados, periodistas y miembros de Ciutadans y del PP entre otros, puesto que aparecían en los documentos como personas espiadas por miembros de la policía de la Generalitat, un espionaje que se habría hecho a través de divisiones policiales ya extinguidas, como por ejemplo la Unidad Central de Recursos Operativos de Información, la misteriosa Ucronif. Finalmente, el juzgado archivó el caso, pero los afectados por el presunto espionaje, dirigidos por una de las víctimas, el abogado penalista José María Fuster Fabra, continuaron la singladura procesal hasta el TEDH, que ya ha empezado su tramitación por vulneración de derechos fundamentales, ha obligado al Estado español a presentar alegaciones al recurso y ha vuelto a dar la palabra a los recurrentes. La demanda reclama 5.000 euros de indemnización y el reconocimiento de la vulneración de los derechos, así como 4.000 euros en costas.

La entrada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo / ACN

Una demanda que ha empezado con buen pie

El 14 de junio de 2022, el Tribunal Europeo decidió hacer un examen conjunto de admisiblidad y de fondo del caso. De hecho, el recurso presentado por Fuster Fabra reclamaba al Estado español una investigación con todas las garantías del caso por vulneración de los artículos 6,8 y 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es decir, a un proceso justo y equitativo, al derecho a la vida privada y la intimidad y a la libertad de pensamiento. El escrito razonaba la carencia de instrucción efectiva, más allá una larga declaración de la entonces jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra, el comisario Manuel Castellví –ahora ya en segunda actividad– para intentar justificar lo que había detrás de cada uno de los documentos confiscados.

Una declaración como testigo, pero asesorado por los abogados de la Generalitat, cuando según las víctimas era parte interesada y tendría que haber declarado como imputado porque los documentos salían de su comisaría. En este contexto, el escrito de los demandantes resaltaba que «no se acordó ninguna diligencia de investigación posterior a la declaración de Castellví, que son las que habrían identificado los responsables de los hechos». La queja era que «las autoridades policiales se extralimitaron en sus funciones y los tribunales penales no dieron suficiente protección a las víctimas porque no investigaron los hechos, ni admitieron que se había producido vulneración de los derechos».

La magistratura europea dio voz en el Estado español como demandado por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y carencia de diligencias indagatorias a la instrucción. El abogado del Estado presentó sus alegaciones el cinco de diciembre pasado. Un extenso escrito de 70 páginas, al cual ha tenido acceso El Món, que defendía la instrucción llevada a cabo por el poder judicial español y alegaba que los demandantes habían llegado a Europa antes de tiempo porque, según su criterio, no habían agotado la vía interna procesal. El Reino de España pedía al TEDH considerar que el juez instructor, y la Audiencia de Barcelona, en su interlocutoria de 22 de enero de 2019, había hecho el trabajo y había acordado el sobreseimiento no por defectos de la instrucción, sino porque no constató indicios de delito penal.

Respuesta y resolución en los meses próximos

A la vista de las alegaciones del Reino de España, el TDEH dio derecho de réplica a Fuster Fabra, que desgranó en un escrito de 27 páginas los argumentos que desvirtuaban las pretensiones de la Abogacía del Estado de pasar página en el asunto. El 16 de enero pasado, presentaba la respuesta a las alegaciones donde argüía que en el mismo escrito del Estado se admitía la «injerencia de la policía en la vida privada» de las personas, a pesar de que los letrados del Estado defienden que los agentes actuaron dentro de la legalidad que supone las funciones de investigaciones preventivas policiales.

Pero, lejos de echarse atrás, Fuster Fabra insiste en que, a la vista de la misma documentación que consta al sumario y la que ha aportado el Estado en sus alegaciones, el juez vetó «la posibilidad de hacer una investigación real sobre quien fue la persona o personas que dieron las órdenes para que se produjeran las vigilancias, escuchas y seguimientos a las personas que aparecían a los informes y a las notas de control sobre, por ejemplo, un grupo amplio de personas afines al constitucionalismo».

Cabecera de las alegaciones del Reino de España en el caso de laes furgonetas/QS

Castellví y la extraña declaración

Es en este punto, donde la réplica destaca que al testigo Castellví se le libró, «en contra de la legalidad, la totalidad de la documentación que obraba en el proceso judicial, para que pudiera preparar su declaración con antelación y responder a todo aquello que se le preguntara de forma que no incurriera en ningún delito». «Un hecho totalmente contrario a la legalidad y que vulnera los principios que rigen en los procesos judiciales, donde únicamente se da copia y conocimiento de lo que se ha hecho al investigado y a las partes del proceso», insiste el recurso. De hecho, este es uno de los puntos que el tribunal ha pedido especificar en las alegaciones presentadas por el Estado.

La petición es simple: un reconocimiento de la vulneración de derechos de los afectados y una indemnización por compensación de 5.000 euros y 4.000 euros por las costas del proceso. En todo caso, ahora el tribunal ya ha entrado en la fase de la deliberación y las partes confían en una resolución en los próximos meses. De momento, el TEDH ya tiene, para completar el contexto y el fondo de razón del caso, un puñado de anexos con parte de los documentos confiscados por la policía española en un caso nunca aclarado del todo. Un caso en que incluso, en el juicio a la cúpula de Interior y el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, en la Audiencia Nacional, se dejó caer, a través del jefe de Información del CNP en Barcelona, el comisario Pedro Quintela, la existencia de un topo que pasó la información de las furgonetas a los agentes españoles.