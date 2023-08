Serret, a la UCE: «La acción exterior catalana es más fuerte ahora que el 2017»

La consejera de Acción Exterior y Unión Europea, Meritxell Serret, ha comenzado esta tarde las jornadas de la Fundación Irla, el think tank de ERC, en el marco de la 55ena edición de la Universidad Catalana de Verano (UCE). Serret, con el título «Buen gobierno y construcción nacional«, ha pronunciado una conferencia que esboza el planteamiento de los republicanos para reforzar el «sentimiento de pertenencia» y «la adhesión a ser catalán» en la idea de la «construcción nacional» y una «concepción cívica de la nación» con el catalán como un «elemento de cohesión». Pero, eso sí, ha aprovechado la ocasión para defender la acción diplomática de la Generalitat y ha asegurado que a estas alturas, «la acción exterior de la Generalitat es más fuerte que el 2017″.

Serret también ha defendido una visión «holística» de la construcción nacional porque proviene de «todos los ámbitos» no solo de la escuela y de la cultura. Por eso, defiende el papel del Gobierno y de sus competencias que impulsan políticas «útiles». Así, la consejera ha defendido que los elementos que construyen y fomentan la pertenencia una comunidad son tanto «tangibles, como intangibles como emocionales» añadiendo un «sistema de valores» a la catalanidad. Serret ha pedido sobre todo fijarse en la juventud y elaborar el discurso en «positivo».

Al exterior, más fuertes que el 2017

Serret ha detallado que el Gobierno ha aprendido desde el 2017 en acción exterior, es que hay que «ser útiles, y que hay que establecer relaciones de confianza de respeto mutuo, para ganar empatía y adhesión». «Es el que aplicamos en relaciones exteriores, y nos da capacidad de tener relaciones, como base hay que tener respecto a los principios democráticos», ha definido. «Tenemos que ser un socio activo y proactivo que quiere contribuir con soluciones a los problemas», ha argüido. «Trabajamos porque se nos vea como un socio que quieren construir y defender un proyecto democrático y proyecto europeo solidario», ha concluido.

A preguntas sobre cómo actúa el ministerio de Asuntos exteriores español, Serret se ha mostrado prudente pero no ha escondido ciertas maniobras del Estado para entorpecer o vigilar la acción exterior de la Generalitat. «Con el ministerio procuramos, cuando nos relacionamos, de no dar nunca excusa u oportunidad o problema para torpedear nuestra capacidad de tener relaciones y que no las entorpezcan, a partir de aquí hay momentos y circunstancias», ha apuntado. «Todo lo hacen personas», ha comentado pillo. «En los últimos años estamos recuperando bien la capacidad de relaciones exteriores del Gobierno, pero de manera general la acción exterior catalana es más fuerte ahora que el 2017», ha aseverado.

En declaraciones a la prensa, posteriores a la conferencia Serret ha remachado esta opinión. En este contexto, ha razonado que la acción exterior también la hacen toda la ciudadanía, y «no solo el Gobierno» como una «línea de construcción nacional». «Después de la aplicación del 155 que quiso desmantelar toda la acción exterior, podemos decir que hoy en día, la acción exterior de la Generalitat y Cataluña es fuerte, es potente y con capacidad de relaciones de confianza y al máximo nivel, podemos decir que la acción exterior es mejor y mucho más fuerte que el 2017», ha subrayado.

La consejera Meritxell Serret, en su intervención a la Fundación Irla a la UCE/Josep Maria Montaner

«Fiero evidente que aspiramos además»

En este contexto, Serret ha asociado la «gobernanza republicana» como un gancho para ampliar la adhesión ciudadana a la construcción nacional. Es decir, que la ciudadanía relacione su progresión y bienestar con la construcción nacional del país. «Necesitamos reforzar los grandes consensos», como el catalán en la escuela y la administración, ha señalado y «ganar la fuerza democrática que necesita más ciudadanos que su bienestar, progreso y futuro va ligado al proyecto de catalanidad y que su futuro será mejor si se refuerza».

En este sentido, Serret espolea a los partidos independentistas a ocupar las máximas instituciones del país para poder «impulsar» los elementos que «consolidan el proyecto de construcción nacional y refuercen la adhesión a ser catalán». De aquí que califique «de elementos tangibles» la tarjeta sanitaria o tener «instituciones fuertes y respetadas que impulsen políticas útiles y al servicio de la ciudadanía y que cuide la ciudadanía». En cuanto a los intangibles, la consejera ha referenciado las «normas sociales, unas actitudes, unas maneras de convivir, valores republicanos, ciudadanía receptora de servicios y también que los ciudadanos tengan un papel activo». «Hay que desplegar el máximo el buen gobierno y hacer muy evidente que aspiramos además», ha sentenciado la ex consejera al exilio. «La construcción nacional y república va ligado al principio democrático, porque si lo desatamos lo perdemos», ha añadido.