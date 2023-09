Puigdemont exige aprobar la amnistía para empezar a negociar «un acuerdo histórico»

El presidente al exilio, Carles Puigdemont, ha fijado las «condiciones previas» al PSOE y Sumar para negociar «acuerdo histórico» que incluya un referéndum acordado para la investidura en una conferencia celebrada este martes, el día siguiente a reunirse con Yolanda Díaz, en la Sala France del Hotel Thon EU. de Bruselas y ha exigido a los dos partidos que el Congreso apruebe la ley de amnistía, o cualquier otra fórmula que permita la medida de gracia para los encausados por el Proceso, antes de facilitar que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sea elegido presidente español. Es decir, Junts per Catalunya quiere repetir la fórmula que usó para pactar la Mesa del Congreso y cobrar por avanzado una de sus condiciones para llegar a un acuerdo de investidura. La medida se podría aprobar con la misma mayoría -PSOE (121), Sumar (31), ERC (7), Junts (7), Bildu (6), PNB (5) y BNG (1)- que permitió designar la expresidenta balear, Francina Armengol, como nueva presidenta del Congreso.

Puigdemont ha fijado la ley de amnistía para hacer efectivo «el abandono completo y permanente de la vía judicial contra el independentismo» como una de las condiciones previas y ha remarcado que está «al alcance del Congreso». Según él, la medida de gracia tiene que incluir «el amplio espectro de la represión iniciada desde antes de la consulta del 9-N del 2014» y ha dejado claro que «se tiene que hacer para reparar una injusticia, no para olvidar ni poner un punto final a nada ni para igualar las víctimas de estas injusticias a sus victimarios». Además, ha señalado que esta medida está al alcance del gobierno español, a través de la fiscalía y la abogacía del Estado. El eurodiputado de Junts ha reclamado, además, la creación de un organismo de verificación desde el inicio de las negociaciones.

Aun así, el expresidente de la Generalitat ha avisado que hoy por hoy no se dan las condiciones para negociar y ha pedido que el proceso para una eventual negociación sea «serio, honesto y ambicioso». «Si no lo hacen, no tendría ningún sentido embarcarnos en una negociación posterior. Porque tratándose de la política española, todas las precauciones son pocas», ha subrayado.

Jordi Turul y Carles Puigdemont en una reunión de la ejecutiva de Junts a Argelers, en la Cataluña Norte / Europa Press

La misma fórmula que la oficialidad del catalán en la UE para pactar la Mesa

Esta táctica de Junts per Catalunya no es nueva. La formación de Laura Borràs y Jordi Turull reclamó en el gobierno español que iniciara el trámite ante Bruselas como condición para votar Armengol como nueva presidenta del Congreso. De hecho, no garantizó el sí a los socialistas españoles hasta que no recibió la carta que el ministro de Asuntos exteriores español, José Manuel Albares, envió el 17 de agosto a secretaría general del Consejo de la Unión Europea, Thérèse Blanchet, para que este tema se incluya en el orden del día del Consejo General que tendrá lugar el 19 de septiembre por su aprobación.

El partido independentista remarcó en el comunicado que difundió aquel día que «los acuerdos se tienen que cumplir y se tienen que hacer efectivos por avanzado«. «Junts per Catalunya no mujer ni dará nunca sus votos a cambio de nada ni con el objetivo de estabilizar el estado. El objetivo de Junts es la independencia de Cataluña y todos los acuerdos suscritos sirven para avanzar en esta dirección», subrayó.

Los diputados de Junts llegando al Congreso / Alberto Ortega – Europa Press

Acelerar los trámites

La hipotética ley de amnistía no hace falta que se tramite como proyecto de ley del gobierno español y se puede presentar como proposición de ley de los grupos parlamentarios. Esta práctica permitiría evitar pedir informes a los órganos consultivos del Estado español y acortar los plazos de aprobación de la medida de gracia.

La diferencia entre una iniciativa y la otra no es menor, puesto que un proyecto de ley del ejecutivo español tiene que pasar por los trámites de consulta pública previa y de audiencia y de información pública durante la fase de elaboración de su anteproyecto. Además, requiere una memoria económica y dictámenes de órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y, si se tercia, incluso el Consejo de Estado. Después de todo este procedimiento, tiene que ser aprobado definitivamente por el Consejo de Ministros y, finalmente, enviado en el Congreso para iniciar la tramitación parlamentaria.

La proposición de ley es, por el contrario, un atajo y permitiría ahorrarse todos los trámites que se tienen que hacer si se tramita como proyecto de ley. En este caso, una proposición de ley de amnistía iniciaría su camino directamente en el Congreso, con la votación de la presa en consideración de la iniciativa. Este procedimiento es mucho más rápido y, incluso, hay la opción de tramitarlo por el procedimiento de urgencia, cuando los plazos se acortan en la mitad y se ahorra la comparecencia de expertos en sede parlamentaria.

Un atajo recurrente en la pasada legislatura

La proposición de ley se convirtió en la fórmula preferida de Pedro Sánchez para emprender en la pasada legislatura algunas de sus decisiones más polémicas. Incluso para reformar normas con rango de ley orgánica, que afectan derechos y libertades fundamentales y que, por lo tanto, requerirían un especial escrúpulo y garantías en los trámites.

La última vez que el PSOE la empleó fue para reformar la ley del ‘solo sí que es sí’, con el voto en contra de Unidas Podemos y de la misma Yolanda Díaz. Y el apoyo del PP, que fue el que decantó la balanza. Este atajo también se usó por eliminar el delito de sedición del Código Penal y rebajar el de malversación, mediante una proposición de ley que presentaron de manera conjunta en noviembre los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos y que se aprobó en 42 días.