Ponsatí responde a Llarena: «No pienso ceder mi agenda a un fanático»

La eurodiputada de Juntos Clara Ponsatí ha respondido con contundencia a Llarena, después de que la semana pasada el magistrado del Tribunal Supremo encargado de la causa del proceso emitiera una orden de detención contra ella: «Es incómodo tener que esquivar moscardones, pero mi agenda no la pienso ceder a un fanático», espeta. En este sentido, pues, la eurodiputada se ha mostrado muy firme con su posicionamiento respecto a su posible retorno en Cataluña. «Pisaré el territorio donde la policía obedezca sus órdenes cuando a mí me vaya bien», subraya Ponsatí a través de un mensaje a sus redes sociales.

Avui havia de presentar el meu llibre a Lleida aprofitant que anava a visitar @PabloHasel a la presó. Que m'ho impedís amb un altre circ policial és un regal que no li faré, a Llarena. És incòmode haver d'esquivar borinots però la meva agenda no la penso cedir a un fanàtic. — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) June 27, 2023

Esta retahíla de declaraciones de Ponsatí llegan después de que la eurodiputada y ex consejera de Educación haya anulado la presentación del suyo libro de memorias ‘Muchos y nadie’ que se tenía que hacer este martes 27 de junio en Lleida. De hecho, la eurodiputada quería aprovechar que iba a visitar al rapero Pablo Hasél encarcelado a Almeces para presentar sus memorias a la librería La Fatal. Según relata en Twitter, Ponsatí ha suspendido el acto para evitar «otro circo policial» similar al que se vivió en la capital catalana el pasado mes de marzo: «Que me lo impidiera con otro circo policial es un regalo que no le haré, a Llarena».

Desde la librería leridana aseguran que la presentación se acabará llevando a cabo en algún momento, pero que en estos momentos «queda aplazada hasta nueva fecha».

Críticas al Supremo

A través de este mismo hilo de Twitter, Ponsatí ha vuelto a resaltar que esta orden de detención de Llarena es «ilegal». Acusa el Tribunal Supremo de querer hacerla declarar bajo sus intereses, unos intereses que considera que se han acentuado debido a las elecciones españolas que se celebrarán el próximo 23 de julio. Tal como ya avisó su abogado, Gonzalo Boye, la semana pasada, recorrerán la orden de detención en los próximos días.