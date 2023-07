Ponsatí acusa a Junts de utilizar el exilio para tapar la vuelta al autonomismo

Clara Ponsatí continúa con su particular cruzada contra los partidos independentistas. Después de años de criticar la estrategia pactista de ERC, la eurodiputada ha decidido ahora centrar las críticas en Junts, el partido con quien se presentó a las elecciones europeas de 2019. En una entrevista en el diario ARA , Ponsatí ha cargado contra el partido de Jordi Turull y Laura Borràs por “instrumentalizar” la batalla judicial del exilio para tapar que se ha “vuelto al autonomismo”. La exconsejera de Educación ha sido particularmente crítica con el uso de la imagen del No Surrender y la eterna promesa del retorno de Carles Puigdemont como momento clave de la reanudación del Proceso mientras han pactado con el PSC en ayuntamientos y diputaciones y han pasado por el gobierno catalán y han salido de él sin que haya habido ninguna consecuencia.

“Comparto la estrategia judicial en el exilio, pero no su instrumentalización para tapar que se ha vuelto al autonomismo”, ha espetado Ponsatí. “Incluso si el TGUE nos hubiera dado la razón, esto no habría querido decir que al día siguiente volveríamos. Se había esparcido un estado de opinión que parecía que si se ganaba la batalla judicial se desencadenaría de forma directa el retorno del presidente Puigdemont. Y esto no era así. Y todavía es menos así si esta batalla se pierde”. La eurodiputada defiende que “siempre” ha dicho que la batalla del exilio en la justicia europea era “muy importante”, pero que las “victorias en los tribunales europeos no nos llevarían a la independencia”. Ponsatí considera un “error” de Junts haber convertido esto en la batalla por la independencia.

Gonzalo Boye, Toni Comín, Carles Puigdemont i Clara Ponsatí, en un momento de la rueda de prensa para analizar la sentencia/Europa Press

Las críticas de Ponsatí enfadan a Puigdemont

Después de hacerse públicas las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que dejaron a Puigdemont, Toni Comín y la misma Ponsatí sin inmunidad, la eurodiputada ya criticó la estrategia del exilio durante una rueda de prensa junto a sus compañeros de grupo. “Esto de hoy es un final de etapa que nos tendría que hacer reflexionar”, dijo entonces. “Es un día para reflexionar sobre las estrategias, las esperanzas y las expectativas del exilio creadas estos los últimos años”. Visiblemente contrariada, la exconsejera no se mordió la lengua en ningún momento. “La especulación recurrente sobre el retorno de Puigdemont tampoco ha abierto camino hacia la victoria, es una constante escaqueada”.

Sus palabras han causado un gran malestar entre sus compañeros, que consideran que Ponsatí no eligió el momento más idóneo para cuestionar la batalla del exilio. “Me sabe muy mal que el presidente Puigdemont y el consejero Comín estén dolidos. En política se tienen que hacer cosas que no son las que uno querría hacer para hacer felices sus amigos. Confío que en el ámbito personal esto no será más doloroso de lo necesario”, ha confesado.