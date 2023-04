Mensaje de Ponsatí a Llarena: «Tendría que hacer un cursillo de derecho europeo»

La eurodiputada de Junts por Cataluña y exiliada a Brusel·les, Clara Ponsatí, ha enviado un mensaje claro al juez del Tribunal Supremo que lleva su instrucción, Pablo Llarena, ante la negativa de la ex consejera de presentarse al Tribunal Supremo. «El magistrado Pablo Llarena está obligado a suspender el procedimiento de ella hasta que el Parlamento Europeo haya tramitado la demanda de protección de su inmunidad», ha dicho Ponsatí en un comunicado.

Ponsatí desafía Llarena y marcha a Brusel·les / ACN

Exige suspender el procedimiento

De hecho, Ponsatí ha recordado en el mismo escrito que, «de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asuntos acumulados C-200/07 y C-201/07, Marra), hace falta que suspenda el procedimiento judicial y deje sin efecto la citación de este lunes para tomarle declaración». Así mismo, la eurodiputada de Junts exige a Llarena que renuncie a la citación de este lunes, a pesar de que el mismo juez ha dado cinco días a Ponsatí para que argumente la suya no declaración. Ponsatí lo argumenta citando el principio de cooperación leal con las instituciones comunitarias.

Comunicat de premsa sobre la citació del jutge Llarena. pic.twitter.com/3Jeb8Z3caF — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) April 24, 2023

«Llarena tiene una obsesión por habla de mí»

Además, la eurodiputada considera que la causa ya «tendría que estar suspendida en atención a la inmunidad parlamentaria que disfruta como eurodiputada». Así mismo, en declaraciones desde el Parlamento Europeo, Ponsatí ha afirmado que está «manteniendo la dignidad» del Parlamento Europeo en no ir a declarar al Tribunal Supremo. Además, ha dicho que ha decidido no comparecer ante Llarena porque tiene «cosas a hacer» en el Parlamento Europeo. «Llarena tiene una obsesión para hablar conmigo que yo no comparto. Es por eso que no he ido», ha asegurado, subrayando que «la obsesión» para llevarla a Madrid a «declarar por la fuerza» entra en «conflicto» con el derecho europeo.

«Tendrían que hacer un cursillo de derecho europeo. Los niveles de autarquía jurídica son alarmantes», ha dicho.