El matiz de Junqueras a Puigdemont: el indulto se concede, «no se acepta»

El líder de ERC, Oriol Junqueras, también ha querido dar su opinión después de las declaraciones de Carles Puigdemont en una entrevista este jueves por la mañana. El republicano se ha querido mostrar muy solidario con la situación que vive el presidente en el exilio, pero ha matizado que los indultos se conceden o no, pero no se puede decidir si se acepta o no. «No tienes la opción de no aceptar», afirma Junqueras en una rueda de prensa este jueves por la mañana. A pesar del matiz, el líder republicó también se ha querido reafirmar en su «compromiso y apoyo» con los líderes independentistas exiliados en Bélgica desde el 2017.

Junqueras también ha querido responder una de las afirmaciones que ha hecho el presidente al exilio en la cual asegura que hace más de un año que no mantiene ningún tipo de contacto con Junqueras. En respuesta, el líder republicó no lo ha desmentido y le ha querido trasladar su «absoluta disponibilidad» para hablar cuando lo consideren, y ha querido remarcar que si no se han podido ver y reunir cuando ha viajado hasta Bruselas para encontrarse con los eurodiputados ha sido «por cuestiones de agenda» y no personales.

Carles Puigdemont, justo después de conocer las dos sentencias que desestiman la petición del exilio de mantener la inmunidad/Europa Press /

En la cuestión donde no se ha querido mojar Junqueras ha estado sobre las declaraciones de la eurodiputada Clara Ponsatí en las cuales criticaba las estrategias de ERC para negociar con España después del referéndum del 1-O. «Somos aquí para reiterar nuestra solidaridad con todo el mundo. Ojalá todos optaran por el mismo camino», comenta el líder republicano, que añade que no «tiene por costumbre» entrar a valorar las opiniones de la otra gente.

El zarandeo de Puigdemont

Las declaraciones del presidente al exilio de esta mañana han sacudido de lo lindo el azulejo electoral pocas horas antes de que empiece oficialmente la campaña del 23-J. Puigdemont ha afirmado otra vez que el PSOE le ofreció un indulto a cambio de entregarse y pasar un tiempo ingresado a prisión, una propuesta que rechazó. A pesar de que el presidente exiliado lo asegura firmemente, desde la Moncloa han corrido a desmentirlo y consideran que Puigdemont ha perdido toda la credibilidad que tenía.