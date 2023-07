La Unión Europea será interpelada directamente en la manifestación de la Diada de este 2023, aprovechando que se producirá durante la presidencia de turno española de la UE. Así lo han anunciado este lunes los organizadores e impulsores de la movilización, la ANC, Òmnium Cultural y hasta ocho entidades que dan su apoyo explícito en el marco del proyecto de Pacto Nacional por la Independencia, participantes en la macroconferencia que se hizo hace unos meses. El objetivo es reclamar ante Europa el derecho a la autodeterminación y evidenciar que «el independentismo no se ha acabado», contrariamente a lo que intenta proyectar el gobierno de Pedro Sánchez –que podría haber sido relevado cuando llegue la Diada, si se cumplen los pronósticos de una eventual victoria del tándem PP-Vox.

«Por eso la camiseta de este año es teñida del azul de la UE, para reclamar ante Europa los derechos de los catalanes», ha explicado la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu. Para lanzar este llamamiento a la «ruptura pacífica y con lucha no violenta de la dominación del Estado español», los organizadores recuperan el «grito histórico Via Fora! de nuestros antepasados para salir a la calle y luchar por las libertades, ahora con herramientas democráticas, las más potentes que hay», ha añadido Feliu.

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, en la presentación de la manifestación de la Fiesta 2023 / Mireia Comas

La presidenta de la ANC también ha querido recalcar que la manifestación del 11 de septiembre será «más transversal que nunca, con las entidades que trabajen por el Pacto Nacional por la Independencia». «No focalizaremos el acto en los políticos, sino en la sociedad civil», ha subrayado Feliu. Ocho de las entidades implicadas han participado en el acto de presentación, entre las cuales había la Cámara de Comercio, que por la Diada estará a diez días de sus elecciones y que ha enviado el vicepresidente, Antoni Fitó, que ha recordado los 20.000 millones de euros de déficit fiscal que sufre Cataluña año tras año. El Consell de la República y la Associació de Municipis per la Independència (AMI) también han enviado representantes a la rueda de prensa.

La plaza España, ‘rebautizada’ como 1 de Octubre, y cuatro columnas

Para escenificar la transversalidad de la convocatoria, la movilización se ha estructurado en 4 columnas temáticas: libertad, lengua y cultura, país y soberanía. Cada una saldrá de un punto diferente y confluirán en la plaza España, rebautizada como 1 de Octubre simbólicamente para la manifestación. «Queremos simbolizar que estamos en Cataluña y no en España, que nos domina con amenazas, espionajes y el Código Penal», ha resaltado la presidenta de la entidad.

Las cuatro columnas se llamarán: libertad, lengua y cultura, país y soberanía. La primera, con el lema Libertad, por los derechos civiles y las libertades, Via Fora! , saldrá de la Ciudad de la Justicia. La segunda, Por la lengua y la cultura, Via Fora! , saldrá de la escuela Proa, del barrio de la Bordeta de Barcelona, que tiene «un gran sentido simbólico», puesto que fue fundada en 1966 en pleno franquismo como escuela activa catalana e hizo frente al régimen. La tercera columna tendrá como lema País, por una mayor calidad de vida, Via Fora! , y saldrá de la plaza de los Països Catalans, donde hay la estación de Sants, símbolo de «las infraestructuras maltratadas por el Estado». Y la cuarta, Soberanía, por la independencia económica, Via Fora! , ha sido presentada por Antoni Fitó, en nombre de la Cámara de Barcelona, y saldrá de delante de la sede de la Agencia Tributaria española, en la plaza Letamendi.

Quim Forn lanza un llamamiento a «todas las fuerzas independentistas»

En nombre de Òmnium Cultural ha intervenido Quim Forn, como vicepresidente de la entidad que el año pasado tuvo tensiones visibles con la ANC, por el manifiesto que lanzó la entidad de Feliu y que fue utilizado por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para evitar ir a la protesta. Ni Feliu ni Forn han querido entrar en la polémica del 2022 y el representante de Òmnium, ex preso político del Procés, ha pedido una participación masiva en la manifestación.

«Un año más, desde Òmnium convocamos a movilizarnos como demostración de fuerza, con transversalidad y pluralidad. Vengamos de donde vengamos, los independentistas nos unimos. Por eso nos dirigimos a todas las fuerzas independentistas, municipales, políticas, económicas, y juveniles, para que ni un solo independentista se quede en casa, que todo el mundo esté en la calle por la Diada, a pesar del desencanto, para condenar los intentos del Estado de llevar el movimiento hacia la irrelevancia», ha dicho. «Continúan la represión, el exilio, la cruzada contra el catalán. Y no podemos olvidar que la manifestación se hará el marco de la presidencia española de la UE, que la foto tiene que contradecir a los que dicen que esto se ha acabado», ha sentenciado.

«Unidad por necesidad»: la reclamación del Consell de la República

Otra de las entidades con más poder simbólico dentro del magma del independentismo, el Consell de la República, el organismo del exilio presidido por Carles Puigemont, ha estado presente en el acto y ha intervenido con contundencia. La voz escogida ha sido la de Teresa Vallverdú, responsable de las relaciones con los partidos y con la sociedad civil del Gobierno del Consell. Ha recordado que «el Once de Septiembre es más que la Diada, es un altavoz para recordar a Europa y en España, que no lo quieren escuchar, que estamos ahí y que estamos juntos, a pesar de las diferencias de siglas, de sensibilidades, del discurso sobre como gestionar el miedo y el desaliento». «A pesar de todo esto, no desaparecemos, porque tenemos razón», ha advertido.

Teniendo en cuenta todos estos factores, Vallverdú ha hecho una de los habituales llamamientos a la unidad. «El Consell entiende que el elemento esencial es la unidad, por estrategia y por generosidad. Pero si no puede ser por estas razones, tenemos que mantener la unidad por necesidad, porque tenemos un enemigo común que es España, que esto ellos lo tienen muy claro y nosotros no tanto», ha sentenciado.