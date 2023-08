Los Comités de Defensa de la República (CDR) han puesto en marcha una campaña de boicot por el hecho que la Vueta en España, que este año empezará en Barcelona, «invade los Països Catalans y no es bienvenida». Por este motivo, se oponen en las etapas que transcurren por Cataluña, País Valenciano y Andorra y piden a los simpatizantes que se acerquen a la delegación de su municipio para organizarse y hacer acciones coordinadas. «¡Fuera la ‘Vuelta’!», exclaman.

Los CDR quieren que los ciudadanos de estos territorios hagan notar su rechazo haciendo pintadas de protesta en las carreteras por donde pasa la carrera y, además, se lleven señeras y esteladas porque la reivindicación se haga visible durante la retransmisión televisiva. «Dejemos claro con esteladas, señeras, carteles y pintadas que la Vuelta invade los Països Catalans y no es bienvenida», han pedido los Comités de Defensa de la República en un tuit. «No les dejemos ni un palmo de carretera limpio» dice la asociación independentista, que propone hacer pintadas como «Spain is a fascist state», «Catalonia is not Spain» o «Freedom for Catalonia», entre otras.

🚳 Deixem clar amb estelades, senyeres, cartells i pintades que la "Vuelta" envaeix els Països Catalans i no és benvinguda

🚧 Del 26 al 29 d'agost al Principat, i del 30 d'agost al 2 de setembre al País Valencià, no els deixem ni un pam de carretera net!

Así pues, los CDR han hecho un llamamiento a protestar en las 8 etapas que «invaden los Països Catalans»: el 26 de agosto estará en Barcelona; el 27, de Mataró en Barcelona; el 28, de Súria en Andorra; el 29, de Andorra a Tarragona; el 30, de Morella en Burriana; el 31, de Vall d’Uixó a Javalambre; el primero de septiembre, de Utiel a Oliva; y el 2, de Dènia a Xorret de Catí.

El precedente del 2018 en Lleida

Si la gente responde, se pueden repetir imágenes como las vividas en 2018 en Lleida. La gente, en la línea de meta de la decimoctava etapa de La Vuelta, recibió a los ciclistas con esteladas y gritos de «libertad tomados políticos». Además, el grupo fue recibido con banderas independentistas y pancartas a favor de la República a su paso por Almacelles.