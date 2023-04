Lío en el PSC: Illa contradice a Romero y dice que no irán a la mesa de partidos

El líder de la oposición y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha contradicho las palabras de la portavoz socialista en el Parlamento, Alícia Romero, y ha asegurado que no irán a la mesa de partidos que impulsa el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en el marco del acuerdo de claridad que tendría que acabar en una propuesta de referéndum para llevar a Madrid. «El PSC no tiene comprometida la asistencia a ninguna reunión que vaya en la dirección de dividir a los catalanes y no de trabajar por su unión», ha sentenciado Illa. La rectificación de Illa llega pocas horas después de que Romero haya dicho que los socialistas asistirían al encuentro, que está previsto para después de las elecciones municipales del 28-M.

Salvador Isla y Alícia Romero en el Parlamento / ACN

Illa ha insistido que el PSC “no asistirá” a este tipo de encuentros y que “nunca habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña”. El líder de la oposición ha intentado relativizar el lío en la dirección socialista y ha defendido que no estaba desautorizando a Alícia Romero. “No hay nada decidido ni comprometido”, ha repetido. La diputada socialista había dicho que el PSC iría a la mesa a defender que el referéndum no es la solución que necesita el país y que habría preferido que Aragonés los convocara para «hablar del que une los catalanes». El gobierno español tampoco es partidario de dar alas en el acuerdo de claridad del presidente catalán y ha cerrado la puerta a cualquier negociación con Cataluña que implique hablar de referéndum.

El dirigente socialista ha criticado a Pere Aragonés por querer utilizar el acuerdo de claridad y la propuesta de referéndum pactado para desviar la atención. Illa ha reclamado al presidente de la Generalitat que centre los esfuerzos de su Gobierno “en los problemas concretos de la ciudadanía” y ha calificado de “confuso” el proceso participativo que tiene que llevar a una propuesta catalana de referéndum pactado.