Junts ya se prepara por si hay que ir a elecciones

La nueva dimensión en la cual ha entrado la política catalana desde las elecciones estatales del 23 de julio deja abiertos todos los escenarios. Tanto es así que, a pesar del «diálogo» previo a una virtual «negociación» por la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno español, Juntos por Cataluña, el partido que tiene la clave de la gobernabilidad –además de los que ya permitieron la investidura el enero del 2020–, ya se prepara por si hay que ir a elecciones. De hecho, a la ejecutiva de la formación del pasado 31 de agosto celebrada en Altafulla (Tarragonès), el secretario general de la formación, Jordi Turull, ya avanzó que se formaría un comité de campaña para preparar una nueva convocatoria electoral para elegir un nuevo inquilino de la Moncloa. Unos comicios que ven plausibles el próximo 14 de enero. La misma reunión también sirvió para crear un secretariado permanente para agilizar más los trámites internos de una negociación de investidura.

Esto no quiere decir que el presidente al exilio, Carles Puigdemont, no mantenga la agenda de una posible negociación. Pero fuentes de Junts insisten que cualquier pacto posible para la investidura tendría que ir más allá de una amnistía: tendría que contar también con la autodeterminación. A la vista del tono de las conversaciones previas, y de los supuestos borradores que habrían empezado a circular, el presidente al exilio dio la orden a la dirección juntaire, antes de la ejecutiva, para «prepararse para unas nuevas elecciones». «Anticipamos un comité de campaña, que seguramente lo integrarán las mismas personas que los últimos comicios», aseguran fuentes de Juntos consultadas por El Mundo. «Lo tenemos muy claro, no pensamos en el partido, sino en el país», arguyen. De hecho, las fuentes consultadas admiten que la prueba que se busca una solución y un acuerdo por parte del PSOE es que una posible amnistía llegue «antes de la investidura».

«El taller ya está en marcha», insisten las mismas fuentes. Ahora bien, esperan en la conferencia del presidente prevista para este martes en Bruselas. Un acto en el cual esperan que Puigdemont esboce las líneas rojas, las condiciones para un eventual pacto. Técnicamente, Juntos lo define como «un marco que propondrá Juntos a todo el mundo que se interese para abrir negociaciones».

La conferencia de Puigdemont llega el día siguiente que la reunión que ha celebrado este lunes con la vicepresidenta en funciones española y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Una reunión de previa que tiene que servir para «poner el termómetro a las verdaderas intenciones» de la unión del PSOE y Sumar con las demandas del independentismo. El encuentro previo y la conferencia llegan también en una escalada de exigencias de ERC a Sánchez. Los republicanos centraban la estrategia de negociación en la «desjudicialización» para hablar de la autodeterminación como una «segunda carpeta», pero presiones internas de la formación han obligado a subir el listón de la formación.

Pedro Sánchez, en un acto al Ateneo de Madrid, como presidente en funciones/Eduardo Parra/EP

Todo a punto por si hay que ir a elecciones

«Ni el contexto ni la historia más reciente no nos permite ser muy optimistas respecto a un acuerdo», indican fuentes de la dirección de Juntos. «Nuestra propuesta es clara, ni como país, ni como partido tenemos nada a perder», enfatizan a El Món. De aquí que entiendan perfectamente la instrucción de Puigdemont de «preparar el camino» para una posible nueva contienda electoral. «Es la opción más realista», razonan. Aun así, tanto Juntos como Puigdemont están dispuestos a parar la oreja de los emisarios de la izquierda española que quieren continuar gobernando. En este sentido, hay que recordar la amistad entre el consejero Toni Comín y el abogado y exlíder de los Comunes en el Congreso, Jaume Asens. De hecho, Asens fue el abogado que puso en contacto el exilio con Gonzalo Boye, letrado de la máxima confianza de Waterloo. La reunión de Díaz con Puigdemont en el Parlamento Europeo se ha vivido en Juntos como una victoria, puesto que es el reconocimiento de Puigdemont como «interlocutor» por parte del Estado dando por sentado que el encuentro se ha celebrado con la vicepresidenta española.

Por lo tanto, la imagen de Díaz, acompañada por Asens, permite dejar margen a una futura negociación con más confianza. Pero, ni Puigdemont ni miembros de la ejecutiva de los juntaires, se refían. «No vemos nada claro que Sánchez tenga bastante poder y fuerza para pactar una amnistía y menos para la autodeterminación», sospechan. Una premisa que los conduce a pensar que, finalmente, no habrá acuerdo y se tendrán que convocar elecciones. Por eso, han empezado a preparar la maquinaria electoral para que, llegado el momento, «lo más caliente no sea al fregadero». Junts no pasa por alto que la «mejor campaña electoral» es mantener la posición de amnistía y autodeterminación y no ceder a la presión española. «No tenemos nada a perder!», subrayan los juntaires.

«Este espíritu mantiene el partido tranquilo, y parece que el sector más próximo a Jordi Sànchez se encuentra desactivado y desorientado», señalan las mismas fuentes en referencia en el sector de la formación que sería más proclive en el acuerdo. «En todo caso, nuestro método es la garantía, solo votaremos cosas ya aprobadas, no promesas; el que decimos cobrar por avanzado», remachan. De aquí que uno de los algoritmos de la negociación es que «si hay amnistía y un acuerdo para la autodeterminación tiene que ser antes de la investidura». «Todo el que pactamos, si es que lo pactamos, lo enseñaremos antes», destacan.

El presidente Carles Puigdemont conversa con Yolanda Díaz antes de la reunión de este lunes en el Parlamento Europeo/ACN

Y ERC?

En este punto, Junts se refiere a ERC con quienes mantiene un papel todavía nublado de cara la negociación. Por un lado, todavía no parece que haya una estrategia conjunta entre las dos formaciones, pero sí que hay contactos. Unos contactos que cuentan también con Òmnium Cultural, que ya ha dicho la suya sobre la propuesta de amnistía. Un posicionamiento que diverge del de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) que, de momento, se mantiene al margen de las conversaciones de los partidos. ERC, que se comprometió con el acuerdo a partir del minuto cero de la noche electoral, ha ido subiendo la dureza de sus postulados.

En el último consejo nacional de la formación, el 28 de agosto, ya se sintieron algunas voces reclamando «doblar la apuesta de Juntos». En esta línea, criticaban que se hubiera permitido a Junts quedar como quienes tiene la clave de la gobernabilidad de España cuando ERC también la tiene. La dirección tomó nota sin hacer aspavientos. Después del acuerdo de la Mesa del Congreso del pasado 17 de agosto, el líder de ERC, Oriol Junqueras, insistía desde la Universidad Catalana de Verano en el proceso de «desjudicialización» de cara la negociación de la investidura. Así mismo, ofrecía la mano a Juntos para «coordinar» la estrategia. El 23 de agosto, la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, en la clausura de la misma UCE priorizaba «la amnistía» y dejaba como «segunda carpeta» la autodeterminación, sin aclarar en qué termas lo limitaba. Junqueras, pero, marcaba de nuevo la línea este domingo dejando claro que «con la amnistía no hay bastante». En este marco, viernes, el entorno ‘independiente’ de los republicanos como la consejera de Justicia, Gemma Ubasart, y el exsecretario general de ERC, Joan Ridao, y el catedrático de Derecho Penal, Joan Queralt, presentarán la Ley de Amnistía en un acto al Ateneo Barcelonès.