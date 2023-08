La ANC ha decidido recuperar la canción oficial para la Diada de este año y se ha aliado con Fetus para poner banda sonora a la manifestación. El grupo de punk-rock ampurdanés versiona el clásico Au, jovent! , popularizado en los años setenta por el grupo Coses, y le da una nueva vida con un homenaje energético y pegadizo que será el tema oficial de la celebración del 11 de septiembre organizada por la entidad independentista.

Según explica la ANC, han elegido esta canción porque su letra, basada en un texto anónimo que Jordi Fàbregas musicó en 1976, entronca perfectamente con el lema de la marcha –“Via fora!”– que la entidad ha elegido para esta edición. El tema Au, jovent! es una llamada de alerta medieval, acompañado de un repique de campanas, que grita la población a salir a la calle a defender las libertades. “Au, jovent, deixeu la feina, preparem-nos a sortir, esmolem de pressa l’eina per quan toquin a ferir. Per donar lo crit d’alerta la campana està amatent! i abans d’hora ja es desperta dins del cor l’enardiment. Au, jovent! Via fora! Via fora, sometent!”, dice la letra.

Un valor en alza para recuperar el espíritu de lucha

Fetus es uno de los valores en alza del panorama musical catalán actual y sus integrantes destacan por la fusión entre el punk-rock y los instrumentos de raíz. La entidad les invitó a versionar la canción elegida para la manifestación de este año y el resultado ha sido inmejorable. En Au, jovent! , el punk-rock y la canción de taberna se adentran en el folk catalán con una gran cantidad de músicos colaboradores que se suman al trío básico formado por Adrià Cortadellas (voz y guitarra), Telm Terradas (bajo) y Adrià Jiménez (batería).

En la canción, producida por Joan Colomo y con Jep Jorba como director del videoclip, también aparecen invitados de lujo como Carles Belda (acordeón diatónico), Ricard Ros (saco de gemidos, whistles) o Guillem Caballero (Los Surfing Sirles, Chaqueta de Chándal, a los teclados). También cuentan con la colaboración vocal de las Testarudes, la guitarra de Jordi Anticó y el violín de Marta Barbero.