Feliu critica las “migajas” pactadas en Madrid y pide hacer efectiva la independencia

La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha valorado los acuerdos de Esquerra y Junts con el PSOE para permitir una Mesa del Congreso progresista con la expresidenta balear, Francina Armengol, como presidenta de la cámara baja y ha asegurado que «esto son migajas». En una tertulia con la directora de El Món, Sílvia Barroso, celebrada en la plaza del Pueblo Gitano y enmarcada en los actos de las fiestas de Gracia; Feliu ha incidido en “no nos gusta” el acuerdo porque “partimos de una desconfianza grande” y porque «ir a salvar España no está en nuestro ADN».

Feliu ha defendido que “nos interesa avanzar hacia la independencia” y cree que los partidos independentistas no tendrían que rebajar el nivel de reivindicación porque «el 1-O votamos independencia» y, por lo tanto, según ella, se tiene que hacer efectiva. En este sentido, ha rechazado acuerdos por un grupo propio en el Congreso “acompañado de dinero” y, por otro lado, ha señalado que algunos de los acuerdos como la oficialidad del catalán en la Unión Europea también “lo tendríamos si fuéramos un Estado dentro de Europa”. Además, ha cuestionado las comisiones de investigación porque pueden quedar en «un blando, blando, blando» como sucede muchas veces.

Dolors Feliu durante la charla organizada por la ANC Gracia en la plaza del Pueblo Gitano / Josep M. Botanch

«Perder el miedo» a repetir elecciones

Dolors Feliu ha manifestado que Cataluña tiene que «perder el miedo» a repetir elecciones al Parlamento y ha recordado que aquí no ha pasado nunca, mientras que en Madrid «no les tiembla los polos y “cuando les conviene”, las repiten. A pesar de admitir que a la gente, en general, le da pereza tener que volver a votar, cree que «este miedo a repetir elecciones se puede estar rompiendo» en Cataluña.

En este sentido, ha recordado la abstención independentista en las elecciones municipales y en las generales de este año porque “hay mucho votante descontento” y ha remarcado que «estamos rompiendo el miedo y barreras desde el último año» porque “el Gobierno no aguantó y en las municipales no hicieron buenos resultados porque la gente ve que no se avanza hacia la independencia”. “No pasa nada si un día se tienen que repetir elecciones en Cataluña”, ha remachado.

La líder de la entidad independentista ha puesto el horizonte de las próximas elecciones en el Parlamento para ponerlo en práctica “si no hay un resultado por la independencia”. Además, ha puesto énfasis en el hecho que la única vía para lograrla es «hacer la independencia en Cataluña democráticamente, y el Estado español lo respetara», y, para hacerla efectiva, considera indispensable la movilización de la gente para lograrla.

Por otro lado, ha rechazado esperar que «el Estado español nos dé permiso» porque, si es así, «vamos apañados». «¿Nos podemos fiar de unas negociaciones cuando tienen todo el ordenamiento jurídico en contra?», se ha preguntado sobre la posibilidad que ERC y Junts arranquen un pacto sobre la autodeterminación para permitir la investidura de Pedro Sánchez. En este, sentido, ha señalado que no ve ninguna vía para que los socialistas convenzan a los independentistas y ha insistido que «el Estado español tiene que respetar nuestros derechos para hacer nosotras la independencia».

Lista cívica en marcha

La presidenta de la ANC ha detallado que se acaba de «aprobar la hoja de ruta» para arreciar la lista cívica y ha explicado que el siguiente paso es hacer una consulta sobre “la forma”, pero ha advertido que se tendrán que adaptar a los tempos por si se precipitan las elecciones en el Parlamento. «Estamos totalmente comprometidos y trabajando porque sea una realidad” y ha indicado que están teniendo conversaciones con personas para formar la lista y que la Asamblea lo “está llevando con fuerza”. Además, ha revelado que estamos en conversaciones con otras entidades y ha definido que su objetivo es definir “un proyecto aglutinador que sea referente de país”.

Por otro lado, no cree que una lista cívica divida el voto independentista en unas futuras elecciones catalanas porque actualmente los “llamados partidos independentistas”, que tienen mayoría absoluta en el Parlamento con el 52%, no tienen ningún proyecto para hacer la independencia. “No es dividir nada”, ha dicho, a la vez que ha reclamado que en las próximas elecciones en Cataluña “tenemos que votar independencia”. “Y allá habrá otro momento” y hará falta la fuerza de la gente en las calles, ha sentenciado.