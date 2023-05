Acord per la Independència pasa a la segunda fase en la preparación de una cuarta lista

Lo que se está convirtiendo en el Santo Grial del independentismo insatisfecho, una hipotética cuarta lista con independientes, avanza a diferentes velocidades por diferentes vías. Y la que va más rápida es la de Accord per la Independència, una plataforma creada por Donec Perficiam, el grupo de ex secretarios nacionales de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) de la etapa de Elisenda Paluzie que en su momento dimitieron porque consideraban que la entidad no apostaba bastante por buscar una vía alternativa a los partidos. Ahora, encajan mucho más en la línea oficial de la ANC, que también apuesta por esta lista para el día que haya elecciones en el Parlamento de Cataluña.

De hecho, la propuesta, con el nombre de «lista cívica», está en el centro de los debates internos de la ANC, que ahora mismo tiene la hoja de ruta en discusión de cara a la próxima asamblea general ordinaria (AGO). Sectores disidentes respecto de la actual dirección de la entidad, presidida por Dolors Feliu, discrepan de su propuesta de impulsar una lista sin políticos profesionales y abogan por una candidatura «unitaria» que, por lo tanto, no sería una cuarta lista independentista, sino una lista única, una gran plataforma con los partidos. Esta es la posición de Movimiento por la Independencia, el colectivo liderado por ex dirigentes fundadores del ANC, que incluso convocaron el mes pasado una reunión de secretarios nacionales de las varias etapas al margen de Feliu.

En este contexto, Acuerdo por la Independencia –que ya se ofreció a la ANC para proporcionarles la lista que la entidad promocionaría, puesto que por estatutos no puede presentar una propia, sino solo impulsarla o apoyar a una opción ya existente– ha pasado a la segunda fase en su proyecto. Después de varias charlas y reuniones en varios puntos del país, el pasado sábado celebraron un encuentro de todas las entidades adheridas –ya son diez–, con unos treinta representantes.

Candidatos que tendrán que firmar un «contrato»

Para impulsar el proyecto, se acordó crear grupos de trabajo. Uno de los principales objetivos de Acord per la Independència de cara a la formación de la lista es definir mecanismos para asegurarse de que «los diputados que sean escogidos se mantengan leales a los objetivos de la candidatura»: independencia, lengua y cultura. Por eso, la plataforma empieza ahora ya a buscar la fórmula para generar «un contrato o compromiso» que los candidatos tendrían que firmar. «Si después se desmarcaran de los objetivos, ya sabemos que el escaño no se lo podríamos quitar, pero buscaremos la manera que haya consecuencias, alguna forma de sanción por incumplimiento de contrato», aseguran fuentes de Acord per la Independència.

El objetivo de esta búsqueda de una fórmula jurídica para garantizar esta fidelidad al que sería un compromiso electoral responde a lo que consideran que los partidos independentistas han dejado de cumplir después del 1-O. Otra línea roja para Acord per la independència es que solo haya una lista alternativa, y no dos o tres. Los impulsores de la plataforma, por lo tanto, creen que tiene que llegar el momento en el que los diversos grupos que impulsan una lista se coordinen y unifiquen esfuerzos.