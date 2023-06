El PSC prioriza un pacto con Junts para gobernar en la Diputación de Barcelona

La portavoz del PSC en el Parlamento, Alícia Romero, ha reconocido que los socialistas apuestan por reeditar el pacto que tienen con Junts en la Diputación de Barcelona. «Hemos tenido una buena experiencia. Querríamos poder reeditar el pacto, fue bien. Y si no, ver otras posibilidades», ha dicho en referencia a ERC y los comunes, que son los dos otros partidos con quienes podrían explorar un pacto. A pesar del alboroto provocado por la investidura de Jaume Collboni con los votos del PP y los comunes, los socialistas confían que la vertiente más pragmática de Junts se acabará imponiendo para repetir un gobierno que tan bien les ha ido los últimos cuatro años.

Las maniobras para dejar a Xavier Trias sin alcaldía y la proximidad del 23-J han envenenado las negociaciones en la Diputación de Barcelona, donde el PSC es primera fuerza con 18 escaños y Junts (11) y ERC (11) empatan en segunda posición. Con todo, el mismo Xavier Trias ha sido el encargado de transmitir un mensaje de calma a su electorado, que podría no entender un pacto con el PSC en plena precampaña electoral, y ha matizado que su enfado es exclusivamente con Collboni, no con los socialistas. “Creo en Nuria Marín y Antoni Balmón en el ámbito del área metropolitana. Son dos personas que no me han engañado nunca».

Trias da el visto bueno a la sociovergencia

Trias insistió lunes que Marín es una persona que le transmite “confianza” y espera que los equipos negociadores puedan llegar a un acuerdo. El gobierno de la Diputación de Barcelona, la tercera institución de Cataluña por importancia y por presupuesto, es un ente muy tentador para todos los partidos, puesto que permite colocar cargos territoriales y, además, dispone de muchos recursos económicos para repartir entre los ayuntamientos de la demarcación.

Ferran Mascarell (Juntos), Carmela Fortuny (Juntos) y Nuria Marín (PSC) después del pleno del cartipàs a la Diputación / Europa Press

Los comunes, en cambio, continúan apostando por un pacto de progreso con el PSC y ERC, tal como ha pasado en las diputaciones de Lleida y Tarragona. El problema es que los propios republicanos han descartado entrar en ningún pacto que dé la presidencia del ente a los socialistas. El portavoz de En Comú Podem, David Cid, ha reconocido que lo más probable es que se “rehaga la sociovergencia” del último mandato y ha reprochado a Oriol Junqueras que haya “vetado un entendimiento de las izquierdas”.

¿Qué pactos se pueden hacer a la Diputación?

Con la aritmética actual, el pacto entre PSC y Juntos es el más factible, puesto que suman 29 de los 51 escaños de la Diputación. Los socialistas sumarían lo mismo con ERC, pero los republicanos no parecen estar dispuestos. Si hubiera un pacto independentista, que podría sumar el escaño de Tot x Terrassa, tendrían 23 disputados, tres menos de la mayoría absoluta, y necesitarían la abstención de alguno otro partido. Una cuarta opción sería que el PSC y los comunes (5) llegaran a un acuerdo que sumaría 23 escaños y tendrían suficiente con la abstención del PP (4). El entendimiento de progreso que quieren los comunes sería el más sólido, puesto que tendrían 34 escaños de 51, pero a la vez es muy complicado por el veto de los republicanos.