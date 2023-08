Esquerra no confirma si asistirá a la manifestación de la Diada

Esquerra mantiene la incógnita y este lunes no ha aclarado si participará en la manifestación convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) el Once de Septiembre, en la que el año pasado ya no estuvo porque consideraba que iba en contra de su estrategia de diálogo a Madrid. La vicesecretaria de Feminismos y LGTBI de ERC y diputada en el Parlamento, Raquel Sans, ha explicado en rueda de prensa que su formación participará en las manifestaciones de la Fiesta «que sean transversales e inclusivas», pero no ha concretado si irá a la convocada por la entidad independentista que preside Dolors Feliu.

«Nos encantaría que todas las manifestaciones fueran transversales e inclusivas», ha insistido la dirigente republicana el día siguiente que Feliu, en una entrevista a la ACN, instara el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a asistir a la protesta que han convocado en Barcelona, puesto que no acudió a la del año pasado. Aun así, Sans ha recordado que ERC «ha sido siempre» en manifestaciones independentistas de la Fiesta, también antes de las convocadas por la ANC, y ha señalado que el 11 de septiembre «es el día de salir a las plazas y calles no solo de Barcelona, sino de todos los Països Catalans».

Las palabras de Sans llegan después de que a inicios de agosto la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, manifestara que su formación estaba predispuesta a asistir a la convocatoria de la ANC porque, según declaró en una entrevista en EFE, veía un talante diferente en comparación con la convocatoria del año pasado. «Creemos que ha habido una reflexión respecto del año pasado y, por lo tanto, vemos que de momento se enfoca desde una perspectiva más abierta, más transversal, más plural, con más vocación de sumar que la que vivimos el año pasado. Nosotros querremos ser», comentó.

Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso de los Diputados, en una atención a los medios previa al pleno de Constitución de las Cortes Generales, a Madrid / ACN – Javier Barbancho

Silencio sobre las negociaciones

Otro aspecto que se han tratado durante la rueda de prensa son las negociaciones para investir el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. La dirigente republicana ha reconocido «contactos» tanto con los socialistas como con Juntos, pero cree que se tiene que llevar con «la máxima discreción posible» porque las negociaciones son «complicadas«. Además, ha dicho que sería «muy interesante» que ERC y Juntos puedan negociar «de manera conjunta, sentando todos al mismo lado de la mesa», puesto que comparten los objetivos de un referéndum de independencia y de la amnistía por los independentistas encausados. «Poder sumar sinergias en esta negociación nos hará más fuertes», ha resumido.

Las exigencias de los republicanos

Raquel Sans ha dejado que la amnistía, la autodeterminación y «el bienestar de la ciudadanía» son las condiciones «claves» que ha puesto sobre la tabla de negociación si el PSOE quiere su voto favorable para investir Pedro Sánchez. Por otro lado, ha manifestado que establecer conversaciones con el PP, que postula su líder, Alberto Núñez Feijóo, para su investidura, «no es la prioridad de ERC». Aun así, cree que los socialistas tienen que «sentir el cronómetro» de una posible repetición electoral, que caerían en enero, después de que el Congreso haya convocado el debate de investidura de Feijóo a finales de septiembre.