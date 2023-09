Feliu cree que la amnistía es un «aval» para levantar la DUI «suspendida”

La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha asegurado que si el Estado acepta aprobar la ley de amnistía se tiene que interpretar como un «aval» para que el Parlamento levante la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) «suspendida». «Si no, la amnistía no sirve», ha afirmado en una entrevista en Ser Cataluña. «La amnistía en todos los países va ligada a un cambio de ordenamiento jurídico y no es un indulto», ha explicado Feliu antes de insistir en que la aprobación se podría considerar un «aval» para la autodeterminación. «Una amnistía, y me remito al Tribunal Constitucional, es porque ha habido un cambio. Y, por lo tanto, se entiende que se puede hacer. Quizás no nos tenemos que esperar a que lo entiendan. Venimos al Parlamento y levantamos la DUI y, después, que nos digan que no se puede hacer«, ha propuesto.

Feliu se ha mostrado preocupada por un posible escenario de «negociación indefinida» con el Estado como el que según ella ha habido en los últimos años. Además, ha asegurado que teme que se produzca «el mismo escenario que la legislatura pasada» pero ahora con el apoyo de Juntos por Cataluña a la investidura de un presidente español. En este sentido, ha advertido que si el independentismo inviste Pedro Sánchez como presidente español y no se produce un «embate» la entidad que preside presentará una «lista cívica».

Dolors Feliu, presidenta de la ANC, pide independencia o elecciones / ACN

Críticas a Puigdemont y un dardo a Aragonés

A banda, Feliu ha dicho que sigue vigente la demanda de independencia o elecciones que propuso la Asamblea durante la Fiesta del año pasado. «Continuamos pensando que un dirigente que no se atreve a hacer una estrategia por la independencia, por el Once de Septiembre se le tiene que pedir que haga elecciones», ha remachado. Preguntada sobre el discurso del presidente al exilio, Carles Puigdemont, donde explicó el marco negociador de Juntos, Feliu ha criticado que dejara «mucho en el aire» la cuestión del derecho a la autodeterminación.

Por último, sobre el hecho que este año el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sí que asista a la manifestación de la Fiesta, Feliu ha dicho que le parece bien porque «así podrá escuchar el clamor en favor de la independencia».