La CUP cree que la independencia no se consigue negociando la investidura

El diputado de la CUP y secretario de la Mesa del Parlamento, Carles Riera, ha advertido este martes que la independencia de Cataluña no se puede conseguir en unas negociaciones por una investidura. Las dos formaciones independentistas que mantienen contactos con el PSOE para hacer presidente a su secretario general, Pedro Sánchez, aseguran que la autodeterminación es una de las condiciones a las cuales se tiene que comprometer Sánchez para recibir su apoyo, pero los cupaires creen que es una condición que no se cumplirá: «La independencia no lo lograremos en la negociación de una investidura», ha señalado entrevistado por TV3.

Es por eso que ha acusado ERC y Junts de estar «haciendo política a Madrid de pez ‘al cobe'» mientras ayer miles de personas se manifestaban reclamando la independencia. En este sentido, Riera cree que los socialistas tienen el objetivo de conseguir «una mejor ensambladura de Cataluña dentro del Estado», pero que en ningún momento están dispuestos a negociar con la autodeterminación. «Nuestro objetivo no es una mejor ensambladura de Cataluña dentro del Estado», insiste. Una línea de discurso muy similar a la que mantienen desde la ANC, quien pide reactivar la DUI.

Rueda de prensa de los diputados de la CUP-NCG Xavier Pellicer i Carles Riera en una imagen de archivo / ACN

Más allá de la amnistía

El diputado cupaire ha lamentado que, bajo su parecer, las formaciones independentistas del Congreso de los Diputados hayan «dejado de banda la autodeterminación» y se hayan centrado única y exclusivamente en la amnistía, puesto que desde la CUP creen que no es suficiente para conseguir el objetivo final, la independencia. «Amnistía sin autodeterminación son unos nuevos indultos y el objetivo no es que el estado español nos perdone, es la autodeterminación», avisa Riera. Es un discurso muy similar al que ha hecho este martes por la mañana la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, en una entrevista a Radio 4, donde ha alertado a Puigdemont que las negociaciones con el PSOE no se pueden convertir en unos «indultos 2.0»