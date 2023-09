La Generalitat acusa a Madrid de retrasar sin motivo los traspasos pendientes

La consejera de Territorio, Ester Capella, ha culpado al gobierno español de la lentitud con que avanzan el traspaso de Cercanías, los convenios de infraestructuras pendientes de firmar y el despliegue de la ley de vivienda. En una entrevista en RTVE, Capella ha insistido que la Generalitat “ha hecho su trabajo” y que las carpetas continúan encalladas en el Ministerio de Transportes. La consejera también ha lamentado que Madrid prefiera posponer la reintroducción de los peajes para financiar el mantenimiento de las vías de gran capacidad por motivos electoralistas.

De todas las carpetas que negocian la Generalitat y la Moncloa, la que ha generado más tiranteces es el proyecto de la B-40 impuesto por el PSC en la negociación de los presupuestos y el traspaso de 914 millones a las arcas catalanas para sufragar obras muy necesarias en la C-32 (384 millones) y la N-260 (260 millones), la mejora de los accesos a la AP-7 y la AP-2 (250 millones) y la construcción de dos intercambiadores ferroviarios en Sant Cugat (20 millones). Capella ha denunciado que los convenios para las encomiendas de gestión han estado dos meses en el cajón del ministerio y confía en poder firmarlos antes de finales de año.

“Dos días después [de firmar los protocolos el pasado 7 de julio] enviamos los convenios vinculados a las encomiendas de gestión”, ha explicado la consejera. “La respuesta la recibimos el día de la reunión con la ministra”. Capella asegura que, si el ministerio hubiera puesto de su parte, los convenios “se habrían podido firmar a principios de septiembre”. La falta de interés del Ministerio de Transportes, que también dilató mucho la redacción del polémico protocolo de la B-40, ha atrasado todos los plazos. Territorio espera que se puedan firmar todos a la vez.

Imagen de archivo de un tren de Cercanías / Renfe

El traspaso de Cercanías es posible

Capella también ha criticado las trabas del gobierno español para materializar el “traspaso integral” de Cercanías, una pedida histórica de Cataluña que Pedro Sánchez se ha comprometido a satisfacer en varias ocasiones, pero que nunca ha acabado de concretar. La Moncloa asegura que el traspaso no se puede producir porque hay vías que son de interés general que no se pueden segregar de la red ferroviaria estatal. La consejera de Territorio se ha abierto a discutir qué vías poder traspasarse y qué no, pero ha insistido que el traspaso integral “es posible”.

ERC ha puesto sobre la mesa el traspaso de Cercanías como una de las condiciones para investir a Pedro Sánchez. “Se puede traspasar el servicio integral de Cercanías: recursos, vías, trenes y personal. Todo lo que lo hace funcionar cada día”, ha explicado Capella. También ha reclamado “todas las inversiones que no se han ejecutado en los presupuestos pactados y todas las inversiones previstas” para mejorar la red de Cercanías en el futuro.

Pisos de alquiler en Barcelona / Europa Press

El tope de los alquileres, encallado a Madrid

La consejera de Territorio ha cargado contra el Ministerio de Transportes por entorpecer el despliegue de la ley de vivienda española, aprobada justo antes de las elecciones municipales de junio. Capella ha criticado la “manifiesta voluntad de no poner en marcha el tope de los alquileres” y ha acusado al ministerio de inventarse requisitos que no están incluidos en la legislación.

La consejera ha explicado que el gobierno español reclama a la Generalitat –la única comunidad que ha puesto en marcha los trámites para regular los alquileres–, además de una memoria para cada uno de los 140 municipios donde se quieren regular los precios, un “plan adicional con medidas para paliar el alza de precios”, un requisito que no estaba contemplado. También ha lamentado las pegas que están poniendo para homologar el índice catalán de referencia de precios con la excusa que se tiene que aprobar un índice estatal, cosa que tampoco exige la ley.