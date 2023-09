El Govern replica a Junts que Aragonès habla por «todos los catalanes»

El Gobierno catalán ha replicado Junts per Catalunya por criticar la intervención del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en el debate de política general en el Parlamento y pedirle que no hable «no hable en nombre de terceros» y «todavía menos» que no dé por hecha la amnistía. La portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, ha respondido a la portavoz de Junts, Mònica Sales, y en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo ha defendido que Aragonés «habla en nombre de todo el conjunto de la ciudadanía y no habla en nombre de ningún partido concreto».

Plaja ha añadido que «es uno de los rasgos característicos del presidente de la Generalitat» y, en este sentido, ha recordado las continuas apelaciones que ha hecho Aragonès durante su discurso a «la Cataluña de los ocho millones». «Lo han escuchado hablar de los ocho millones y expresa su opinión con la legitimidad de ser el presidente de la Generalitat de todas las catalanas y todos los catalanes», ha insistido.

También ha dicho que el presidente de la Generalitat tiene «toda la legitimidad» para referirse a la amnistía «cada vez que haga falta» porque «más allá de las negociaciones que se estén llevando a cabo, la amnistía está sobre la mesa de este Gobierno y que se está trabajando desde hace mucho de tiempo». En este ámbito, ha recordado que la medida de gracia es «imprescindible» y «inaplazable» si el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quiere ser investido y, como ha dicho Pere Aragonès esta mañana en el Parlamento, ha añadido que después de conseguir la medida de gracia viene el «objetivo final», que no es otro que «los ciudadanos puedan decidir en libertad el futuro político de Cataluña».

Pere Aragonès, abriendo el debate de política general en el Parlamento. Barcelona 26.09.2023 / Mireia Comas

Conclusiones sobre el Acuerdo de Claridad

La portavoz del Ejecutivo ha dicho que en «los próximos días o próximas semanas a mucho alargar» el Consejo Académico presentará sus primeras conclusiones sobre el Acuerdo de Claridad, una herramienta que, según Plaja, tiene que establecer «unos criterios para acabar votando sobre la independencia de nuestro país». Después de que el Consejo Académico haga públicas sus conclusiones, el Gobierno fijará su visión al respeto, haciéndose «propias» aquellas conclusiones «con las que coincida».

Finalmente, Patrícia Plaja ha resaltado que el Acuerdo de Claridad «tiene que servir para los partidos independentistas y no independentistas, y para todos aquellos partidos que sean conscientes que hay un conflicto político entre Cataluña y España y que la única manera de resolverlo es utilizando vías democráticas como es votar en un referéndum».