El balance de fin de curso político que este viernes ha hecho el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha provocado reacciones críticas entre los principales grupos parlamentarios. Mientras el jefe del Ejecutivo ha reivindicado su gestión y ha puesto el acento en el impulso inversor, con más de 1.000 millones de euros en nuevas licitaciones de infraestructuras entre las ya aprobadas y las previstas antes de acabar el año, sus socios de investidura han reclamado más autocrítica y más ambición, y Junts ha cargado con dureza contra un discurso que considera «propagandístico».

Los Comuns han sido los más contundentes entre los partidos que facilitaron la investidura. La presidenta del grupo parlamentario, Jéssica Albiach, ha calificado el balance de Illa de «decepcionante» y excesivamente «triunfalista», hasta el punto de asegurar que el presidente «tiene un problema de aceptación de la realidad». «Entre el optimismo y el triunfalismo hay un abismo», ha advertido, reprochándole que no haya dedicado «ni una sola palabra» a cuestiones como las listas de espera sanitarias, la situación de la educación o el caos de Rodalies. «No sé en qué Cataluña vive el presidente; en la nuestra, seguro que no», ha afirmado. Albiach ha sostenido que el Gobierno «ha olvidado una buena parte de Cataluña» y ha criticado que continúe sin impulsar la «tercera gran transformación» del país que, según ella, había prometido Illa. También ha cargado contra el ejecutivo en materia climática, rechazando proyectos como la ampliación del aeropuerto del Prat, y ha asegurado que el único ámbito donde el Gobierno «avanza» es el de la vivienda, gracias a los acuerdos de investidura con los Comuns y a la presión social. Con los presupuestos de 2026 aprobados, Albiach ha avisado al presidente que «se le han acabado las excusas» y que ahora «llega la hora de la verdad».

La portavoz de ERC en el Parlamento, Ester Capella, en la rueda de prensa de este viernes / ACN

ERC, en cambio, ha optado por un tono más conciliador, aunque reclama un cambio de ritmo al Gobierno. La portavoz parlamentaria, Ester Capella, ha ofrecido a los socialistas continuar «acompañando» al ejecutivo para aportar «más ambición social y nacional» a sus políticas. «Cuando duden, los empujaremos para que no tengan dudas«, ha resumido, defendiendo que los republicanos quieren «ser útiles» y contribuir a resolver los grandes retos del país. Capella ha reclamado más liderazgo político y ha lamentado la falta de autocrítica del presidente en su balance. Según ERC, el Gobierno debe acelerar proyectos pendientes y reforzar ámbitos como la educación, las infraestructuras, la gestión forestal o el despliegue del nuevo modelo de financiamiento acordado con el PSOE. La dirigente republicana también ha reivindicado los principales acuerdos impulsados por su partido, como los presupuestos, la condonación de la deuda del FLA o el traspaso integral de Rodalies, y ha insistido en que continuarán presionando para que se materialicen.

Junts reclama a ERC y a los Comuns que hagan «de oposición»

Desde la oposición, Junts ha sido aún más contundente. El portavoz parlamentario, Salvador Vergés, ha acusado a Illa de estar «anclado en la propaganda» y de presentar un balance «triunfalista» que, según ha dicho, ignora los problemas reales de los ciudadanos. «Cataluña no puede continuar siendo una delegación del PSOE», ha afirmado, atribuyendo la situación del país a la «nefasta gestión» del Gobierno y a la «asfixia premeditada» que, a su parecer, ejerce el ejecutivo español.

El portavoz de Junts en el Parlamento, Salvador Vergés, en la rueda de prensa de este viernes / ACN

Vergés ha asegurado que el Gobierno «improvisa» ante cada crisis y ha criticado la falta de autocrítica del presidente en cuestiones como Rodalies, el colapso de infraestructuras o la gestión del error en las pruebas PISA. También ha aprovechado para interpelar directamente a ERC y a los Comuns para que, una vez aprobados los presupuestos de 2026, «ahora sí hagan de oposición». Finalmente, ha reivindicado a Junts como la alternativa al PSC, defendiendo la necesidad de un presidente que «lidere y se plante ante Madrid».