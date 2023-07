Cuixart dedica la Creu de Sant Jordi a los exiliados y represaliados

La ex-preso político y expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart ha dedicado la Creu de Sant Jordi que ha recibido este martes a los exiliados y a los represaliados. «Quiero dedicar la Creu al presidente Carles Puigdemont y a Marta Rovira, y también a todos aquellos que sufren represión por defender la democracia y la libertad de expresión, como Pablo Hasél», ha reivindicado en su discurso. Cuixart ha asegurado que «luchar por los derechos humanos y la libertad de los Países Catalanes es hacerlo también por la fraternidad de todos los países del mundo». Por eso ha pedido «persistir con la esperanza de no perder nunca la esperanza».

Cuixart ha asegurado que considera inmerecido este galardón y ha reivindicado el papel de los 29 galardonados que lo han acompañado. «Son 29 motores de construcción cívica y nacional que nos ayudan a reconciliarnos con la belleza de la humanidad», ha dicho. Durante su discurso los ha alabado para ser «portavoces de tolerancia dentro de y fuera de los márgenes» y ha pedido a los políticos que no «fragilicen» los grandes consensos de país que representen los galardonados. «Tenemos motivos para estar incordiados, pero no nos podemos permitir el lujo de estar desesperanzados», ha dicho entre aplausos. Cuixart ha concluido su discurso con una frase dedicada a uno de los galardonados, Miquel Morera, excombatiente de la Guerra Civil: «Una vez más, no pasarán. Miquel, gracias por tu ejemplo».

Sin ninguna mención a su paso por la prisión

La entrega de la Cruz de San Jorge 2023 no ha mencionado ni indirectamente a la estancia a prisión de Jordi Cuixart: ni él se ha referido ni la presentadora del acto, Fatima Ahmed, ha hablado en el breve perfil que ha leído cuando ha anunciado su galardón. Nadie ha recordado los cuatro años que Cuixart –como 8 líderes más– pasó en la prisión por la represión española posterior al 1 de octubre. Este ha estado, íntegramente, el discurso que la presentadora ha leído sobre Cuixart justo antes de entregarle el galardón: «Por su tarea en el ámbito del activismo social y la defensa de la cultura catalana, así como de los derechos civiles y la democracia. Entre el 2015 y el 2022 fue presidente de Òmnium Cultural y aconteció una figura clave a favor del derecho a expresar pacíficamente y libremente las ideas políticas en el marco de la defensa del derecho de autodeterminación. Director de la empresa Aranow Packaging Machinery y patrón de la fundación privada de empresarios FEMCAT que trabaja por el desarrollo económico y social de Cataluña. Recoge el galardón el señor Jordi Cuixart».

Esta presentación ha sido mucho diferente a la que ha recibido Miquel Morera, otro de los galardonados con una Cruz San Jorge. En el caso de Morera, la presentadora ha puesto mucho énfasis a su trayectoria como combatiente en la Guerra Civil Española: «Superviviente de la leva del biberón, por su importante papel en la preservación de la memoria democrática de este país. Excombatiente de la Guerra Civil Española. Se presentó voluntario con dieciséis años a la columna Macià Companys, en el frente de Aragón. Al final de la guerra fue interrogado y torturado en la prisión Modelo de Barcelona antes de ser trasladado al campo de concentración de Huerta y Reus. Uno de los últimos supervivientes de la columna Macià Companys y su testigo es fundamental para poder dar voz a las numerosas víctimas de la Guerra Civil Española, que se vieron silenciadas durante las décadas posteriores. Una fuente de primera mano para recordar el horror de uno de los sucesos más oscuros de la historia contemporánea».

Aragonès crida a defensar els drets individuals i col·lectius

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha tancat l’entrega dels premis i ha reivindicat el país com una “nació cívica que malda pels drets i les llibertats”. El president ha insistit que Catalunya «obre les portes a tothom de qualsevol lloc del planeta que vulgui fer del país casa seva». «La llengua i la cultura les volem compartir amb tothom, des del primer dia que participi en la societat», ha dit. En aquest sentit, ha assegurat que el país «seguirà construint una terra de llibertat» i que «Catalunya és i serà terra de llibertat”.

“Especialment en un moment com l’actual on veiem que arreu del planeta es qüestionen molts dels drets i les llibertats que hem assolit. Avui més que mai hem de defensar els drets individuals i col·lectius”, ha demanat. En aquest sentit, davant l'»amenaça» el president crida a «seguir teixint ciutadania i nació compartida”.