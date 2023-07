Aragonès descarta totalmente un adelanto electoral en Cataluña

El presidente del gobierno, Pere Aragonès, ha asegurado en una entrevista a La Vanguardia que «en ningún caso» avanzará las elecciones catalanas. «No convocaré elecciones en ningún caso, ni por el 23-J ni por los presupuestos», ha dicho contundentemente. Considera que no tiene que «subordinar» la legislatura catalana al Congreso. «No lo han hecho los presidentes que me han precedido, porque han tenido el sentido institucional que corresponde a un presidente de la Generalitat. Yo tampoco lo haré ahora», ha insistido. Además, Aragonés ha asegurado que si hay «un contexto de un gobierno hostil de PP y Vox no se puede desmontar la defensa de Cataluña y ponernos en un escenario electoral». Así, el presidente ha reiterado que el adelanto electoral «es un escenario que no contemplamos» y se ha mostrado convencido de que se darán los acuerdos para garantizar la estabilidad necesaria para las decisiones importantes.

Además, Aragonés ha hablado de cómo serán las relaciones con el gobierno español en caso de que ganen los comicios el PP y Vox. «La relación con el gobierno del PSOE y Unidas Podemos no ha sido fácil. Tenemos una lista muy grande de incumplimientos. Pase lo que pase tendremos que defender Cataluña y todo lo que representa: el estado del bienestar, la lengua y la cultura catalana y las instituciones», ha asegurado. Cree que habrá que «reforzar las líneas de defensa de Cataluña» porque «nos han estado diciendo que Cataluña será el enemigo a batir«. «PP y Vox representan un grado de hostilidad mucho mayor que con Sánchez», ha añadido.

El presidente cree que un gobierno de derechas en España «es una posibilidad» para la cual tenemos que estar «preparados». «La mejor defensa que se podrá hacer de Cataluña el 23 de julio es desde el independentismo y desde las posiciones independentistas y progresistas», ha dicho Aragonés. Además, ha añadido que el PSOE «no puede pedir que se le vote para defender Cataluña de la extrema derecha» porque «entre Madrid y Cataluña siempre acaban escogiendo los intereses del Estado». «Solo con un gran resultado del independentismo y especialmente de ERC tendremos la garantía de que la defensa se produce», ha insistido, antes de asegurar que los «grandes consensos» son la fuerza que tiene Cataluña para defender la lengua, el modelo de escuela, el autogobierno y el derecho a decidir. Aragonés no se ha querido pronunciar sobre la desobediencia en cuestión de lengua: «Lo que preveo es la victoria».

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante su discurso de inauguración de la 34.ª edición del Encuentro Empresarial en el Pirineo / ACN

Prioritario llegar a acuerdos con Junts, pero no descarta al PSC

El presidente Aragonés ha asegurado que en este momento es «prioritario» llegar a acuerdos con Junts per Catalunya para cumplir con los objetivos de la legislatura. «Aspiro a que Junts forme parte de la estabilidad del gobierno y tendremos que trabajar con mecanismos que lo más lógico es que pasen por la estabilidad parlamentaria. A partir de aquí, encontrar fórmulas de acuerdo porque después de las próximas elecciones en el Parlamento nos tendremos que volver a entender», ha asegurado el presidente. Interpelado sobre la posibilidad de pactar con el PSC si no se llega a un entendimiento, Aragonés ha dicho que Cataluña tiene que tener «la máxima estabilidad» y «trabajaremos con quién esté dispuesto a garantizarla». «Mejor si es con aquellos con los que compartimos puntos, sobre todo respecto al horizonte nacional. Lo que es importante es que los acuerdos lleguen», ha argumentado.

Aragonés espera contar con Junts para los próximos presupuestos. «Sería una irresponsabilidad que en un momento de altísima responsabilidad nos dedicáramos a ver quién abandona el barco antes», ha concluido.

En cuanto a los pactos con los socialistas después de las municipales, Aragonés ha dicho que «en el que respeta en el país estamos en una posición totalmente contraria a la del PSC» porque los socialistas niegan «la posibilidad democrática» de la independencia. Ahora bien, ha dicho que «en otros ámbitos se ha podido llegar a acuerdos». Aragonés ha argumentado que en las diputaciones donde ERC ha pactado con el PSC -Lleida y Tarragona- ha estado «para garantizar que hay una presidencia independentista».

El secretario general de Juntos, Jordi Turull, en una rueda de prensa / ACN

Las causas de los malos resultados del 28-M

Aragonés ha asegurado que los malos resultados del partido el 28 de mayo se debieron a varios «factores» entre los cuales la menor participación. Preguntado sobre si puede haber influido que se hayan centrado en la mesa de diálogo y no en el referéndum, Aragonés ha asegurado que ya explicaron que el proceso de negociación tendría dos fases. «Una primera que era imprescindible: cambiar los efectos de la represión. Se han producido indultos, hemos derogado la sedición y hoy un gobierno español no puede amenazar con aplicárnosla si avanzamos hacia la independencia», ha explicado. La segunda fase es «la resolución del fondo del conflicto» para el cual ha propuesto un acuerdo de claridad. «Será mucho más difícil», ha advertido. Para investir a Sánchez, ha explicado, tendría que tener «la voluntad de avanzar en la resolución del conflicto político y en las medidas antirrepresivas».

La infrafinanciación de la educación

Otra de las cuestiones donde Aragonés ha profundizado es la financiación de la educación. «Solo seremos capaces de destinar los recursos que necesitan los servicios públicos de nuestro país en educación y sanidad cuando podamos disponer de todos ellos. Y esto será cuando tengamos un estado independiente», ha asegurado Aragonés, que ha recordado el «expoli fiscal» del 8% de la riqueza de Cataluña. Sobre el hecho que Cataluña es una de las comunidades con menos inversión segundo el PIB en educación, Aragonés ha dicho que se ha pasado de un presupuesto de 5.000 millones a uno de 6.900 millones el 2023. «A mí no me vale que miren qué peso tiene el gasto público sobre el PIB si no miramos qué peso tienen los ingresos de la Generalitat sobre el PIB», ha remachado. «El déficit fiscal nos impacta cada día y tenemos menos recursos de los que nos corresponderían», ha insistido.

Aragonés ha explicado que se intentará mejorar en las ratios en las aulas, se mantendrá la gratuidad de infantil 2 y se consolidará el despliegue de la escuela inclusiva y el adelanto del curso escolar. «Hace falta una nueva etapa con la consejera Anna Simó que se tiene que caracterizar por la confianza con el conjunto de la comunidad educativa. El principal reto es como reducimos el abandono escolar», ha dicho.

Por último, ha defendido que pensar que el fracaso de la comprensión lectora es culpa del modelo de escuela catalana seria «equivocarse de diagnosis». «La sociedad catalana ha enfrentado cambios muy importantes en los últimos años. Cambios demográficos que suponen un reto muy grande por la incorporación de mucha ciudadanía que ha llegado a nuestro país», ha concluido.