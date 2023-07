Juan Carlos I volvería a España si gobierna Feijóo

Juan Carlos I volverá pronto a España. El rey español emérito prepara las maletas para ir a la localidad gallega de Sanxenxo para participar en una regata en unos días. Pero Juan Carlos I tiene planes para volver a España de manera definitiva. Según avanza El País , el emérito confía que una hipotética victoria de Alberto Núñez Feijóo el 23-J cambie el clima político alrededor de su retorno y estaría haciendo gestiones para mudarse en otoño. Su entorno ha explicado que Juan Carlos I espera con ansia una victoria del PP para poder volver e instalarse en uno de los recintos de la Zarzuela.

El emérito puso rumbo hacia Abu Dabi (Emiratos Árabes) en agosto de 2020 después de llegar a un acuerdo con Felipe VI. Su vinculación con un escándalo de corrupción por la fortuna que tenía escondida en Suiza obligó a Juan Carlos I a pactar una salida de compromiso para no dañar la imagen de la Corona a cambio de encontrarle una residencia en un país amigo. Tres años después, parece que el emérito ha tenido suficiente y está pendiente de un cambio en la Moncloa para poder volver y pasar los últimos años de su vida en España.

Joan Carles de Borbó cuenta los días para volver a España – Europa Press

Juan Carlos I participará en una regata

Mientras no se concreta su retorno, Juan Carlos I viajará a Sanxenxo entre el 26 de julio y el 1 de agosto para entrenar con la tripulación de su barco, el Bribón, y preparar el campeonato del mundo de la clase 6mR que tendrá lugar en la isla de Wight, en Inglaterra, donde espera revalidar el título. El viaje ha sido organizado por el presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo, Pedro Campos, amigo personal del emérito. Fuentes de la Zarzuela y la Moncloa han asegurado que no tenían conocimiento del viaje y que no han participado de su preparación.

Su entorno asegura que Juan Carlos I querría volver a España este mismo otoño y mudarse a uno de los numerosos edificios del entorno reservado de la Zarzuela, a pesar de que ni la Casa Real ni el gobierno español tienen ninguna información sobre los planes del emérito. Con Feijóo en la Moncloa, Juan Carlos I no tendría ningún problema para ir a vivir a uno de estos edificios, que dependen de Patrimonio Nacional y, por lo tanto, estaría bajo la tutela del gobierno español. El PP considera que el emérito puede volver cuando lo considere oportuno porque no tiene ninguna causa abierta.