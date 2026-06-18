El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto este jueves la puerta a formar un gobierno de coalición con Vox si los resultados electorales no le permiten gobernar en solitario. Desde Bruselas, donde participa en la reunión previa del Partido Popular Europeo en el Consejo Europeo, Feijóo ha asegurado que está dispuesto a asumir “la voluntad de los españoles” si esta implica compartir ejecutivo con la formación de Santiago Abascal.

El dirigente popular ha insistido en que su objetivo continúa siendo obtener una mayoría lo suficientemente amplia para gobernar en solitario, pero ha admitido que podría modificar este planteamiento si así lo determinan las urnas. “Si los españoles me dan un mandato fuerte y sólido, lo haré. Pero si al abrir las urnas el mandato varía en parte mi propuesta, lo haré y daré estabilidad a España”, ha afirmado. Hace menos de un año, Feijóo defendía explícitamente un gobierno en solitario y su equipo descartaba una coalición con Vox.

Feijóo y Abascal conversan en un desfile militar del 12-O en Madrid / Europa Press

Presión para forzar elecciones

Feijóo ha vuelto a reclamar una convocatoria electoral anticipada y ha cargado contra un gobierno que considera “agotado”. Según ha denunciado, el ejecutivo de Pedro Sánchez no dispone de los apoyos necesarios para aprobar unos nuevos presupuestos y se mantiene gracias a una mayoría parlamentaria cada vez más frágil. El líder popular ha apelado directamente a las fuerzas que han criticado al gobierno en las últimas semanas, asegurando que mantiene contactos “en tiempo real” con todas las formaciones, desde el PNB hasta Vox, pasando por Junts, y ha instado a estos partidos a actuar en consecuencia si realmente consideran acabada la legislatura.

Las declaraciones llegan pocos días después de que la Mesa del Congreso vetara las enmiendas del PP y de Junts que pretendían forzar un debate sobre la convocatoria de elecciones anticipadas. Feijóo ha advertido que, si la decisión no se rectifica, los populares acudirán al Tribunal Constitucional.

Defensa de los retornos de inmigrantes irregulares

Desde Bruselas, Feijóo también ha aprovechado para defender el reglamento de retornos aprobado esta semana por las instituciones comunitarias y ha marcado distancias con la posición del gobierno español. El líder del PP ha reivindicado una política migratoria basada en “el orden y la integración” y ha sostenido que la inmigración irregular no debe generar derechos automáticos. Según ha argumentado, es necesario facilitar el retorno de las personas que se encuentran en situación irregular, así como de aquellos inmigrantes que cometan delitos o incumplan las normas europeas. En caso de llegar a la Moncloa, ha garantizado que aplicaría los acuerdos adoptados por la Unión Europea y reforzaría la cooperación con los países de origen para ejecutar estas devoluciones.