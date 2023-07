Enfado en la Generalitat por la amenaza de Madrid de llevar la ley de la sequía al TC

Sorpresa y enfado en la Generalitat por la amenaza de la Moncloa de llevar la ley contra la sequía al Tribunal Constitucional (TC) si la Generalitat no negocia cambios en el modelo de contratación de las obras. El consejero de Acción Climática, David Mascort, ha acusado al estado español de poner “palos en las ruedas” en la lucha contra la sequía. «Nuestro redactado es más garantista que muchos de los que hay aprobados en el Estado. No entendemos esta interpretación que hace el PSOE, el gobierno del Estado, de una ley que el mismo PSC ha apoyado”, ha dicho Mascort en una atención a los medios después de saberse que la Moncloa ha reclamado cambios en la norma catalana para no llevarla al TC.

Fuentes del gobierno español han asegurado que la intención de la Moncloa es negociar los cambios con la Generalitat para mejorar el redactado de la ley y aseguran que el recurso al TC no implicaría necesariamente la suspensión de toda la ley. Mascort ha cargado contra la actitud del Estado y descarta errores en la norma catalana, que recoge “explícitamente” que los criterios de contratación cumplirán las leyes europeas y estatales. “No entendemos a qué juega el PSOE, a poner palos a las ruedas, en la implementación de esta ley en detrimento de los ciudadanos de Cataluña”, ha afirmado.

La cola del pantano de la Baells, en el Berguedà, prácticamente vacía / ACn

Todavía hay tiempo para evitar el recurso del TC

Mascort ha matizado que todavía no es seguro que la norma acabe en el TC y ha explicado que, si finalmente la Moncloa presenta un recurso, tendrá que decidir si pide la suspensión de la norma, con todas las consecuencias que ello supondría para las obras y los trabajos que ya están en marcha. «Ya hay ayuntamientos que están haciendo obras de emergencia, pozos y mejoras”. El gobierno español ha iniciado el que se denomina proceso de conciliación con la Generalitat, una especie de mesa bilateral para negociar cambios y reformas en la ley contra la sequía porque considera que hay dos artículos que avalan la contratación de urgencia en casos que no contempla la legislación europea.

«No es seguro que vaya al TC», ha explicado Marcort. «Primero hay el procedimiento bilateral para ver cómo entendemos uno y otro la interpretación de los artículos y, en el supuesto de que no nos pusiéramos de acuerdo, es cuando el Estado puede decidir llevarlo al Constitucional», ha detallado. «Cuando la lleva al TC, tiene que decir explícitamente si quiere que se suspenda la ley, o no». El consejero ha reconocido que una ley se puede llevar al TC sin pedir la suspensión. «Entendemos que el gobierno del PSOE, o quien haya en aquel momento, no hará una cosa como esta ante la peor sequía de los últimos treinta años».