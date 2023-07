Duelo de alta intensidad y reproches cruzados entre Ana Rosa y Pedro Sánchez

Duelo de alta intensidad en Telecinco. El presidente español, Pedro Sánchez, y Ana Rosa Quintana han protagonizado una tensa entrevista este martes por la mañana. Era una de las entrevistas más esperadas de la precampaña, ya que la presentadora ha sido un ariete contra Sánchez y las políticas de su gobierno durante los últimos cuatro años. El líder socialista se ha propuesto ir a todos los programas de máxima audiencia para ganar popularidad de cara a las elecciones del 23-J y, tal como pasó en El Hormiguero , no ha rehuido ninguna cuestión en el Programa de Ana Rosa . En muchos momentos incluso ha pasado a la ofensiva para esquivar los ataques de la presentadora.

El presidente español, crecido después de salir bastante muy parado de entrevistas hostiles con Pablo Motos o Carlos Alsina, no ha dudado en criticar ante Ana Rosa Quintana que algunos medios “han sobrepasado todas las líneas rojas” para atacarlo. El dirigente socialista ha lamentado que en los últimos meses han “hinchado de manipulaciones, mentiras y maldades” el mantra del “ sanchismo ”, una expresión que tanto el PP como Vox han adoptado para hacer campaña contra Sánchez. “Se ha dicho que soy un obseso del Falcon, un soberbio, un prepotente, un golpista”, ha recordado. “A un presidente democráticamente escogido se le dice que es un golpista. Se ha llegado a decir que soy filoetarra”, ha espetado.

Duelo de victimismo entre Ana Rosa y Pedro Sánchez

Ana Rosa ha contraatacado para intentar minimizar las quejas del presidente y se ha puesto a sí misma de ejemplo de acoso. “Si yo le explicara, presidente… soy racista, xenófoba y fascista”, ha dicho con ironía. “¿Sabe qué pasa?”, le ha rebatido Sánchez. “Usted tiene un plató y un programa de televisión en el cual puede responder a todas estas cuestiones”. En las últimas semanas, el líder socialista ha reconocido que durante demasiado tiempo ha evitado bajar al barro para defenderse de las acusaciones furibundas de la derecha y sus medios afines y ahora se encuentra que la mayoría de tertulias son territorio hostil para su gobierno y no tiene nadie que lo defienda. Sánchez ha insistido que existe una “absoluta desproporción” entre los tertulianos que comentan la actualidad en programas como el de Ana Rosa.

La polémica presentadora no se ha arrugado y ha insistido en defender su objetividad enseñando a cámara una montaña de papeles con los editoriales que le ha dedicado a Sánchez. “Se los daré a alguien de su equipo para que me diga si hay algún insulto o alguna mentira. ¿Opiniones? Sí. ¿Críticas? Sí. ¿Ácidas a veces? Sí. Y a veces también divertidas”, ha dicho. Sánchez le ha reprochado que las opiniones no son el mismo que los hechos y ha denunciado una vez más en los medios conservadores se ha repetido que es un “presidente ilegítimo”.