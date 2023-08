Díaz rechaza «incendiar Cataluña» y pide no tener «miedo» en las negociaciones

La líder de Sumar y vicepresidenta española en funciones, Yolanda Díaz, ha asegurado en una entrevista a El Periódico que España «está preparada» para dialogar con Cataluña y «resolver el conflicto político». En esta entrevista, defiende “avanzar en un acuerdo territorial” y negociar sin «miedo» con Cataluña, a pesar de que no ha mencionado si este acuerdo podría incluir la amnistía o el referéndum. “¿Cuál es el problema? España está preparada, es un país moderno”, ha señalado Díaz, que cree que «nunca se tendría que haber llegado» al conflicto político con Cataluña. «Hemos mejorado muchísimo durante la legislatura pasada y tenemos que seguir mejorando. Si gobiernan el PP y Vox, las relaciones empeorarían”, ha advertido. En este sentido, ha dicho que no está en las posiciones «de incendiar Cataluña» y ha insistido que no quiere «sacar rédito electoral de un problema que es muy grave”.

Díaz ha dicho que «cuando haya un acuerdo de mayorías, los catalanes tienen que poder votar», pero no ha dejado claro en qué momento será posible ni ha explicado cómo se haría esta votación de que habla. «Solo faltaría», ha insistido sobre el punto que los catalanes puedan votar sobre la resolución del conflicto con el Estado. “Como que es un conflicto político, la apuesta es el diálogo. Quiero que Cataluña se quede en España. Y, además, quiero reivindicar la mejor Cataluña”, ha afirmado.

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, en un acto de campaña / Europa Press

«Límites» con Junts y acuerdo con el PSOE

Sobre los «límites» que pone su partido en la hora de negociar con Junts per Catalunya por la investidura de Pedro Sánchez, Díaz ha insistido que hace falta «diálogo» ahora que «Cataluña está mucho mejor» gracias a las medidas adoptadas por el gobierno español que se busca reeditar.

Díaz ha reclamado un gobierno entre PSOE y Sumar y ha recordado que hace quince días envió «una propuesta programática» al partido socialista. “Esperamos avanzar en esta negociación”, ha dicho la vicepresidenta española, que ha situado como puntos clave la emergencia climática, las relaciones laborales y la reforma fiscal. Díaz también ha dicho que el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, el candidato popular, se «apaga». “Nos está haciendo perder el tiempo con una investidura fallada. Cuanto más alargamos la investidura, peor será la situación de los españoles”, ha concluido.