Siete candidatos de Bildu condenados por delitos de sangre renuncian a ser regidores

Siete exmiembros de ETA y candidatos de EH Bildu condenados por delitos de sangre han anunciado que no recogerán su acta de regidor si salen escogidos en las elecciones del próximo 28 de mayo. En los últimos días, se había generado una gran polémica, alimentada sobre todo por la derecha española, después de saberse que Bildu llevaba en sus listas a 44 candidatos condenados por terrorismo que ya han cumplido su pena. En un escrito enviado en el diario Naiz , los siete candidatos han explicado que no quieren añadir “más dolor” a las víctimas y prefieren renunciar al acta de regidor en caso de salir escogidos. «

«Con esta decisión nos queremos dirigir, en primer lugar, a las víctimas de ETA, y en general a todas las personas que han sufrido en este conflicto, para mostrar así nuestro compromiso para que ni nuestras palabras ni nuestras acciones añadan nunca más el más mínimo dolor al que ya ha habido”, explican. Los siete exmiembros de ETA condenados por delitos de sangre son Jose Antonio Torre Altonaga, Asier Uribarri Benito, Lander Maruri Basagoiti, Begoña Uzkudun Etxenagusia, Jose Ramón Rojo González, Juan Carlos Arriaga Martínez y Agustín Muiños Díaz.

Marcha a Bilbao el noviembre de 2022 por los derechos de los presos de ETA | EP

Los candidatos de Bildu defienden el cambio de estrategia de la izquierda abertzale

Todos ellos reconocen que militaron a ETA, pero recuerdan que EH Bildu «se constituyó en un nuevo tiempo como un instrumento para lograr la soberanía, la paz y la libertad, y para construir un país mejor”. Insisten que ellos también participaron “desde el principio en el cambio de estrategia de la izquierda abertzale” con una apuesta inequívoca «por vías exclusivamente políticas y democráticas». La carta llega después de varios días de ofensiva del PP en Madrid, que ha convertido la presencia de los 44 condenados por terrorismo en las listas de Bildu en una arma arrojadiza contra el PSOE y el gobierno de Pedro Sánchez.

Los siete candidatos que renuncian ven “obvio” que el objetivo de la campaña de los populares es “dañar a EH Bildu” por «intereses partidistas y electoralistas que no tienen nada que ver con la construcción de la convivencia y la paz». También han criticado que la actitud de PP y el resto de partidos de la derecha no ayuda a avanzar hacia la convivencia en el País Vasco. «Parece obvio que en los últimos días se han impuesto los intereses partidistas y electoralistas que poco o nada tienen que ver con la construcción de la convivencia y la paz, y que el objetivo de la polémica no es otro que dañar a Bildu».