Un senador de ERC dice que el debate del referéndum «no se puede comenzar» hasta cerrar la amnistía

El senador republicano Joan Queralt ha asegurado este jueves que la carpeta del referéndum «no se puede comenzar» hasta que no se haya cerrado la de la amnistía. «No puedes ir a un diálogo político habiendo gente inhabilitada, condenada, al exilio o que tiene el patrimonio familiar y personal en peligro por el Tribunal de Cuentas», ha argumentado en una entrevista a Lo Nacional . Queralt ha admitido que «todo ello puede parecer más lento», pero que es la manera de conseguir la autodeterminación. El senador de ERC incluso ha entendido que el PSOE no utilice la palabra amnistía durante las negociaciones: «Si ellos no quieren emplear la palabra amnistía y prefieren decir otro término que tiene los mismos efectos que una amnistía es exactamente igual».

Los senadores de ERC Ernest Maragall, Anna Zurra y Joan Josep Queralt / EP

Queralt ha asegurado que el PSOE puede aceptar una ley de amnistía a cambio de la investidura del candidato socialista a la presidencia española, Pedro Sánchez. «El PSOE ha demostrado tener un estómago de acero, y especialmente Pedro Sánchez», ha dicho en este sentido. Queralt ha añadido que Pedro Sánchez ha demostrado «no solo con Cataluña, sino también con su partido» que «se le pueden decir muchas cosas, pero ni cobarde ni tímido». Por si acaso, Queralt ha pedido a Sumar que «exija» a los socialistas que aprueben la ley de amnistía y no se limiten a hacer de «mediadores» del PSOE con ERC.

Coordinación de acción con Junts per Catalunya

El senador republicano cree que conseguir la amnistía será un paso hacia la autodeterminación y que conseguir esta ley «canalizará el conflicto a la política». Aun así, ha puntualizado que acordar esta ley no hará que después todo sean «flores y violas». Por último, Queralt ha apostado para «encontrar cierta coordinación de acción» independentista con Junts. «Si todos los grupos vuelan el mismo, las estrategias pueden tener tempos diferentes, pero no pueden ser opuestas», ha asegurado Queralt.