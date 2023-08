Forn cree que la amnistía es «insuficiente» para investir a Sánchez

El ex consejero y ex-preso político Joaquim Forn ha asegurado que el hecho de que el PSOE conceda la amnistía para todos los condenados por el Proceso es «un paso necesario pero insuficiente» de cara a una posible investidura del presidente español Pedro Sánchez. En una entrevista en Vilaweb , Forn ha dicho que «es evidente que hay que poner la amnistía encima la mesa», pero que solo esto no será suficiente. «Solo esto no resuelve el conflicto político entre Cataluña y España», ha dicho. Por eso, ha insistido, habrá que abordar la autodeterminación, el blindaje del modelo de escuela catalana, la financiación de la Generalitat y la oficialidad del catalán en la Unión Europea. «Sin un compromiso claro en estas cuestiones, no veo posible plantear un pacto con Pedro Sánchez», ha resuelto.

En cambio, otra ex consejera del Gobierno de Carles Puigdemont, Dolors Bassa, ha dicho que «la amnistía es una buena justificación del apoyo de los partidos independentistas» al candidato socialista. La republicana cree que la investidura de Sánchez es «una oportunidad» para poder «condicionar el gobierno estatal a nuevas metas». Balsa ha hecho estas declaraciones que contrastan con las de Forn también en Vilaweb .

«El poder no lo permitiría»

En el mismo sentido, uno de los encausados por la investigación abierta a Tsunami Democrático y ex consejero de ERC durante el tripartito, Xavier Vendrell, ha pedido ser «pragmáticos» ahora que el independentismo «puede condicionar la investidura española». «Una amnistía total sí que justificaría el apoyo a la investidura», ha remachado. Vendrell, pero, no tiene fe en que esto pueda pasar: «No pasará porque el poder no se lo permitiría al PSOE». El que sí que voz posible es «reforzar la nación» con el traspaso de Cercanías de Cataluña y la gestión del aeropuerto del Prat.

Así las cosas, Sánchez continúa necesitando el apoyo de Sumar, ERC, EH Bildu, el PNB, el BNG y Juntos por Cataluña. Su rival, el popular Alberto Núñez Feijóo, solo cuenta con los diputados de Vox, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro (UPN).