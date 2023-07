Feijóo admite «errores» con Cataluña y cree que deberían haber actuado antes

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido que su partido cometió “errores” con Cataluña durante el desafío independentista de 2017 y ha lamentado que el gobierno de Mariano Rajoy no decidiera intervenir antes para evitar que el conflicto escalara. “Probablemente, habríamos tenido que actuar con anterioridad y no dejar que la cosa llegara hasta el final”, ha dicho en una entrevista en La Vanguardia . “Un partido que saca dos diputados [en Cataluña], si no acepta que ha cometido errores, es que no ve los resultados electorales”. Feijóo reconoce que las elecciones estatales del 2019 fueron un “fracaso electoral” y de cara al 23-J intenta presentar al PP como una opción más moderada para pescar en el voto constitucionalista que ha dejado Cs.

“Cataluña tiene que ver que el Partido Popular no se retira de la comunidad autónoma, que no se ausenta de la política catalana, que el Partido Popular es una pieza clave del constitucionalismo catalán”, explica. De hecho, Feijóo está convencido que el PP puede crecer en el espacio político que dejó CiU y que, según él, Junts per Catalunya ha decidido “abandonar”. El candidato popular es consciente que su partido se juega buena parte de sus opciones de gobernar en Cataluña, puesto que es una de las regiones donde tiene más margen de mejora y las encuestas le dan hasta 8 diputados. “Lo que necesitamos es que los catalanes nos vean como un partido catalán, autonomista, con personas de Cataluña”.

Feijóo espera recuperar Cataluña para el proyecto de una España fuerte / Europa Press

El Feijóo más moderado alarga la mano a Cataluña

Feijóo entiende que el PP ha dado un giro significativo en los últimos meses y que el objetivo es dar la campanada el 23-J. “Dijimos que seríamos una fuerza decisiva en Barcelona [donde sacaron cuatro regidores] y lo hemos sido. Evitamos un gobierno de independentistas y le dimos la alcaldía al PSC”. El líder popular está convencido que las elecciones estatales confirmarán la “remontada” de su partido. Incluso se atreve a hablar de la mejora del sistema de financiación autonómica, a pesar de que lo engloba en una reforma general porque “las comunidades autónomas están límite” porque el gobierno de Pedro Sánchez ha tomado muchas “decisiones unilaterales” que después han tenido que pagar en cada comunidad.

El candidato del PP también ha sacado el cajón otro tema espinoso: el sistema radial de infraestructuras, una de las grandes apuestas de todos los gobiernos españoles. “Hemos hecho demasiada infraestructura en el centro y muy, muy poca que una la periferia”, dice antes de enmendar la política de su propio partido. “El corredor mediterráneo es un ejemplo. Va con retraso y con muchas trabas. No tenemos conectadas Cataluña y Valencia. Es un error que han cometido personas que no han trabajado en las comunidades autónomas”. Feijóo considera clave “unir periféricamente España” para que sea “más competitiva”.