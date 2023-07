Antoni Castellà: «Iré al Senado a desestabilizar las instituciones españolas»

Antoni Castellà (Barcelona, 1970) es un veterano de la política catalana. Dirigente de Demócratas, el spin-off social liberal del Procés, es el diputado que ha sustituido a Laura Borràs en su escaño en el Parlamento de Cataluña y, ahora, es el cabeza de lista en el Senado de Junts per Catalunya en la demarcación de Barcelona. En esta entrevista, Castellà repasa su estrategia de cara al post 23 de julio, la creación del «G-6», que ideó una estrategia para después del Primero de Octubre, y sus diferencias con la consejera Clara Ponsatí. También desgrana su relación con el presidente en el exilio Carles Puigdemont y se reivindica como unilateralista. Reclama los votos de los cupaires y republicanos decepcionados con sus formaciones. Para Castellà, «esto es una guerra».

¿Acerca a la independencia que Antoni Castellà esté en el Senado?

No sé si nos acerca más a la independencia, pero esta es mi voluntad. Yo voy en el Senado por un solo motivo que defiendo desde hace muchos años: el único papel que tiene que hacer el independentismo en las instituciones del Estado es utilizarlas para bloquearlos y para desestabilizarlos con el objetivo de la independencia. Es un instrumento más. No tengo ningún interés en reformar el Estado español, no es mi problema, sino que tengo el interés de utilizar sus instituciones a favor del proceso de liberación nacional de Cataluña. Igual que ellos, desde hace años, lo llevan haciendo desde nuestras instituciones.

¿Como se pueden utilizar sus instituciones para conseguir un paso más en el proceso de liberación nacional si hasta ahora no se ha obtenido ninguno?

Es un proceso evolutivo. No lo hemos logrado porque es una cuestión de voluntad. Si repasamos la historia desde la Transición, el catalanismo político, cuando ha sido decisivo a Madrid, lo ha utilizado negociando el incremento de competencias y no está nada mal. Posteriormente, se llega a un punto en el que tocamos techo y no hay más remedio que plantear un nuevo Estatuto. Este nuevo Estatuto queda recortado absolutamente y volvemos a tocar techo. Es entonces cuando decidimos que no hay más remedio que, sencillamente, ir a la independencia con un referéndum.

Ahora, una vez hecho el referéndum del Primero de Octubre, el paradigma es diferente. ¿Qué quiere decir ahora el poder que tenemos? Que de ti puede depender que haya estabilidad en el Estado o no. Sobre todo, en un momento en el que el bipartidismo está tan ajustado. Imaginemos el mensaje internacional que enviaremos, a Europa, si un Estado como el español no puede investir un presidente y tiene que repetir unas elecciones porque no se respeta aquello que se votó el Primero de Octubre. Es un mensaje potente.

Antoni Castellà, diputado en el Parlamento de Cataluña por Demócratas y candidato de Juntos por el Senado/Jordi Play foto: Jordi Play

¿Es decir, que Junts no investirá a nadie si el Estado no hace nada sobro el Primero de Octubre? ¿Qué es lo que tendría que hacer?

El cambio de paradigma es establecer que estas elecciones tenemos que cambiar el marco mental español. No podemos estar en un marco mental español, que quiere decir que esto va de izquierdas y derechas, que es verdad para los ciudadanos españoles. Los ciudadanos españoles tienen que resolver esto. Pero, para los ciudadanos catalanes, esto va de Cataluña y España, no de izquierdas y derechas, y así lo hemos interiorizado desde esta candidatura de Junts. La condición para empezar a hablar de una estabilidad del Estado tiene una previa y es el reconocimiento del derecho a la autodeterminación ejercido lo Primero de Octubre y la amnistía no solo para el exilio, sino para los 4.000 represaliados. Así como empezar a hablar como desencallamos el conflicto en base el ejercicio del derecho a la autodeterminación.

Esto solo como preámbulo?

Muchas veces hablo de la repetición de elecciones porque soy muy consciente que ni el PP, ni el PSOE, ni Vox ni los Comunes, ni siquiera se planteen ni imaginen estas peticiones ni esta situación. Por eso, pedimos que, si tenemos bastante fuerza, por primera vez lo planteamos seriamente. Hasta ahora no se ha planteado. ERC ha tenido hasta ahora una estrategia, legítima, que es intentar negociar como hacía CiU en lo 90 y principis de los dos mil. CiU lo hizo y lo hizo bastante mejor, pero si en aquella época CiU llegó a la conclusión que habían llegado al tope, ¿qué le hacía pensar a ERC que reventaría el tope o que lo haría mejor? Probablemente, lo tenían que intentar, pero no ha funcionado. En estas elecciones sería la primera vez que se hace este planteamiento y solo lo llevamos en esta candidatura.

Pero, a la vista que “antes roja que eructa”, esta situación podría comportar una gran coalición y se neutralizarían los partidos independentistas.

Es un escenario. Y es un escenario que estamos dispuestos a asumir, porque en el relato de la internacionalización es un mensaje importante de cara a Europa. Es decir, un escenario en que Europa, que está preocupada por el crecimiento de la ultraderecha, pueda ver que las formaciones progresistas, antes ni de discutir sobre un derecho democrático como es la autodeterminación, prefieren pactar con la derecha y la ultraderecha. Es un desprestigio enorme y un desgaste para el Estado español. Y en la batalla por la independencia el desgaste es clave. Son muchos frentes, el frente de Madrid no es el frente definitivo, pero es importante como un frente de desgaste desde sus propias instituciones. Los desgastamos utilizando sus instituciones como un bumerán. Esto tanto en el caso de condicionarlos para forzar unas elecciones hasta que se sienten a hablar y, en el supuesto de que acaben pactando la derecha y la izquierda, incluso, después de una segunda vuelta, también es un desgaste a escala internacional.

¿Usted habla del relato internacional, pero no rechina que usted, portavoz del Consell de la República, un instrumento de internacionalización del conflicto, portavoz de una entidad que denuncia la represión del Estado contra el independentismo, vaya a las instituciones españolas?

No, perdone, iré a desestabilizarlas. Lo encuentro muy interesante. ¿Se imagina en el Senado expresando, denunciando y desestabilizando en nombre del Consell de la República? Es un caballo de Troya. Nos lo planteamos así, el hecho relevante es que el Consell de la República como institución republicana y post 155 y post referéndum, con una misión muy clara que es el mandato del Primero de Octubre, utiliza todos los instrumentos que estén a su alcance. Un proceso de liberación nacional serio utiliza todas las instituciones en beneficio de este proceso. La única diferencia de ir al Congreso o al Senado es si vas con marco español o no. Creo que, como mínimo, puedo llegar a molestar bastante, en una institución tan española como el Senado, que se tengan que comer con patatas que el portavoz del Consell de la República se exprese y haga sus denuncias desde la tribuna. Probablemente, el primer alboroto será que no me dejen coger el acta hasta que no deje una organización que para los españoles significa demasiadas cosas.

Antoni Castellà, diputado en el Parlamento de Cataluña por Demócratas y ahora candidato al Senaat por Juntos/Jordi Play

Siguiendo esta internacionalización, miembros del Consell han propuesto la abstención en estas elecciones

Sí, una de las comisiones impulsó una moción a favor de la abstención. Y esto es una muestra de la transversalidad de la entidad. Lo veo positivamente.

De acuerdo, ¿pero que opina de la abstención que pide un sector considerable del independentismo?

Yo puedo entender cierto cabreo por cómo se gestiona el post Primero de Octubre. Incluso lo comparto y creo que muchas cosas no se han hecho bien. Pero yo diría que no todo el mundo ha hecho exactamente lo mismo, aunque todos tenemos que hacer autocrítica. Esto es legítimo y necesario, pero no comparto el instrumento. La abstención no es una opción. Que el independentismo se abstuviera totalmente querría decir de cara a Europa que en Cataluña no hay mayoría independentista. Este es el sueño, desde la Transición, del nacionalismo español. ¿Cuántas veces se ha intentado la reforma para que ni vascos ni catalanes tengan ninguna trascendencia en el Estado? La abstención es un disparo al pie. Pasar cuentas con los partidos independentistas se hace no solo con las elecciones, sino entrando a participar en las organizaciones y condicionarlas.

Pero dentro del independentismo no tenemos enemigos, porque el enemigo es el Estado español. Y Junts creo que ha hecho una lectura correcta como candidatura de unidad. Somos tres de los cuatro partidos de Junts por el Sí, el esfuerzo de frente común se ha hecho. Somos la única candidatura, y digo única porque la CUP lo ha dejado un poco de lado, que mantiene el compromiso con el resultado del Primero de Octubre. Y es la única que tiene el compromiso firme de que no habrá ninguna investidura si no hay un reconocimiento al derecho a la autodeterminación y la amnistía. Somos fuertes con esto, y pido que nos pasen cuentas después, incluso, de manera personal.

¿Aprovechar como palanca las instituciones?

Mire, también diría a los abstencionistas que Ciutadans, incluso el PP antes, y ahora Vox, quieren eliminar las instituciones catalanas. Ni se las creen, ni las respetan. Y la manera que tienen de combatirlas es presentarse y desgastarlas. ¿Se imaginan alguien de Vox diciendo que como que no cree en las instituciones catalanas diga no va? Lo tienen muy claro: desgastarlas, desestabilizarlas y, si puedan, cerrarlas. El independentismo tiene que hacer con sus instituciones lo que los nacionalistas españoles hacen con las nuestras. Esto es una guerra y hay que utilizar los mismos instrumentos que los nacionalistas españoles.

¿En estos últimos años, de esta confrontación que ha sacado Míriam Nogueras? ERC se apunta los indultos y la derogación de la sedición…

Míriam Nogueras ha ejercido la confrontación directa, pero, desgraciadamente, Junts no eran decisivos. ERC optó por una estrategia negociadora que obtuvo dos medidas relevantes: los indultos y la reforma del Código Penal, pero nada más. Hagamos un llamamiento al voto útil para ser decisivos y que la estrategia global del independentismo sea la confrontación. Por eso hacemos un llamamiento puntualmente a los votantes de ERC y de la CUP decepcionados, y a los abstencionistas de las dos formaciones. No pido que renuncien a sus partidos ideológicamente, sino que por una vez nos concentren el voto como candidatura que no ejercerá ideológicamente, sino que ejercerá una confrontación con el Estado.

Califica los indultos y la reforma del Código Penal como hechos relevantes, pero esto también han provocado tensión entre los miembros de Junts en el exilio. Lo hemos visto a raíz de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea sobre la inmunidad, las diferencias entre Clara Ponsatí y el presidente Carles Puigdemont y el consejero Toni Comín…

El exilio es muy complicado porque la represión del Estado español afecta mucho. Yo estaba en la rueda de prensa y me sorprendió mucho Clara Ponsatí. Previamente a aquella rueda de prensa se hizo un encuentro a puerta cerrada con los partidos y las entidades para explicar la situación y la posición del exilio. Ponsatí tomó la palabra para expresar que se sentía muy afectada por cómo podía afectar la sentencia en el futuro a sus dos compañeros al exilio. Se le rompió la voz y llegó a decir que ella no se estaba jugando nada y que solo pedía solidaridad con ellos, con los ojos empañados. Y justo después de esto, aprovecha la rueda de prensa para hacer su primer discurso casi en términos de un nuevo espacio político…. No lo sé, no lo puedo compartir.

¿Usted continúa siendo un unilateralista?

Naturalmente. Es que no veo ninguna otra salida. No hay otra más salida que ser unilateralista. Cuando tú tienes un Estado qué no reconoce ningún tipo de plurinacionalidad, el planteamiento de protección nacional y de ser un estado independiente siempre es unilateral. Nadie me ha demostrado hasta ahora que funcione otra cosa. El Primero de Octubre fue un éxito porque fue una acción unilateral y unitaria. La fórmula la tenemos: unilateral y unitaria de instituciones, partidos y ciudadanía. El otro día, en una tertulia, uno de los participantes, próximo al PP, me decía que yo no evoluciono y me he quedado al 1-O. Y es verdad, porque si evolucionar es rendirse, yo no evoluciono. Aquel mandato no es interpretable, continúo tan unilateralista como cuando estaba a Unió de Joves.

Antoni Castellà, diputado en el Parlamento de Cataluña por Demócratas y candidato en el Senado por Juntos lo 23J/Jordi Play

El G-6 que intentó pactar una estrategia

Mire, ahora que habla de una tertulia, en el programa El Pentágono , de Vicent Sanchis, en 8TV, hablaba de un pacto estratégico entre partidos e instituciones, bautizado como G-6, para continuar el proceso de independencia.

El drama fue que al final no se pactó. Estuvimos un año y dos meses reuniéndonos semanalmente los tres partidos independentistas del Parlamento, así como el ANC, Òmnium y el Consejo de la República. Aquellas reuniones servían para ver como podíamos hablar de la mejor estrategia al margen del ruido del día a día. Si le soy sincero, pensaba que duraría dos días y se filtraría algo. Analizamos, bajando al por menor, en que estábamos discrepando. Incluso, cuando se discutía quién tenía que integrar la mesa de diálogo, en la que al final Junts decidió no participar, la reunión del G-6 se celebró con el compromiso de que no afectara nada de lo que pasaba fuera. Analizamos punto por punto todo lo referente a una estrategia independentista, qué quiere decir confrontación, hasta qué punto tenía que ser desobediencia civil, que podían hacer las instituciones autonómicas… Todo, de pe a pa.

¿Y qué pasó?

Cuando estábamos de acuerdo en el 90%, se rompió cuando se decidió que algún órgano tenía que ejecutar el nuevo marco de decisiones. Se ofreció que fuera el Consell de la República, pero si no era el Consell no pasaba nada. Pero cinco de los participantes e instituciones dijeron que sí, y uno dijo que no, porque consideró que no era el momento idóneo. De momento el acuerdo está, pero no hay el momento idóneo para aplicarlo. Al final, no es verdad que haya dos estrategias, una de negociación y la otra de confrontación, son dos caras de la misma moneda. Confrontación sin llegar a la negociación no tiene sentido, y negociación sin una palanca de confrontación no se producirá nunca. Al final, los partidos interiorizaron unas estrategias independentistas para competir entre nosotros en elecciones autonómicas. Es esta guerra fratricida para ver que gestiona el poder dentro del independentismo. Creo que esto tiene los días contados.

¿Es usted puigdemontista?

Los ismos no me han gustado nunca. Pero Carles Puigdemont es quien mantiene la llama de lo que quiere decir el Primero de Octubre, es compañero de lucha, amigo personal y un referente a preservar como persona e institución y lo que representa. El trabajo que hace internacionalmente es muy potente. Y lo que más le valoro es que las acciones del exilio nunca están enfocadas hacia su situación personal, sino a si las decisiones nos acercan o no al proceso de liberación nacional.