La policía patriótica quiso presionar un financiero alemán para delatar a los Pujol y a Mas

Un alemán que juega a polo, una ex mujer dolida, unos policías ávidos de encontrar información, un aparato del Estado dispuesto a cualquier cosa, y las ganas de descubrir –o fabricar– pruebas contra la família Pujol Ferrusola y, de paso, contra el presidente de la Generalitat Artur Mas. Estos fueron los ingredientes de una de las misiones de la policía patriótica dentro de la Operación Cataluña. Nuevos audios, conversaciones, mensajes de Whatsapp y documentos reflejan como el equipo de la brigada política intentó implicar un supuesto financiero alemán para que delatara negocios de la familia Pujol a cambio de ahorrarle problemas con la justicia española.

La historia se remonta a la primavera del 2014, justo unos meses antes de la consulta soberanista del 9-N. Los implicados, por parte de la policía patriótica, son el entonces director adjunto operativo (DAO) –máximo mando uniformado del Cuerpo Nacional de Policía–, Eugenio Pino, el jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, y el comisario de Inteligencia ahora jubilado José Manuel Villarejo. El ciudadano alemán era Oliver T. Karsten y, según la versión que recogía la policía, hacía de testaferro no solo en negocios de la familia en Argentina, sino que regentaba fondo de inversión en paraísos fiscales de los Pujol Ferrusola. Supuesta información que Villarejo recibbe a través de la exmujer de Karsten y de José Luis Clemente Marcet, alias Clon , uno de los colaboradores más efectivos de su red empresarial de investigaciones. De hecho, Clon se presentaba como “colaborador” de la policía española y del FBI a pesar de haber tenido problemas con la justicia de varios estados por sus operaciones financieras. La operación Karsten acabó como el rosario de la aurora.

‘Clon’ informa a Villarejo, que lo transmite a sus superiores

Es 7 de abril de 2014. Villarejo se reúne en el Hotel Ritz de Madrid con Clon, que le hace un informe sobre Oliver T. Karsten. El informante le detalla desde los vehículos de su propiedad, un Toyota y un Jaguar, a las empresas que administra, direcciones y correos electrónicos y sus hipotéticas relaciones con los Pujol y Artur Suqué, propietario de Inverama, la empresa que gestionaba el gigante del juego Casinos de Cataluña. Villarejo telefoneará a Martín Blas dos días después para solicitar un encuentro urgente con él y Pino porque «tiene cosas muy interesantes de Cataluña».

Anotación a la agenda de Villarejo con la que conversa con Clon y le pasa la información del alemán/Quico Sallés

Villarejo llega a la reunión donde le esperan Pino y Martín Blas para escuchar las novedades urgentes e interesantes que les tiene que contar. El comisario ha hecho el trabajo y les ha remitido una nota informativa. Está contento porque habría encontrado un «testaferro» de los Pujol que podría implicarlos en operaciones financieras en supuestos paraísos fiscales y de sus negocios privados y la relación empresarial de la familia del expresidente con Artur Suqué. El hallazgo habría sido gracias a Clemente, Clon , que le habría proporcionado el contacto con la ex mujer de este testaferro alemán, que tilda de «Vicky dos», en referencia a Victoria Álvarez, ex amante de Jordi Pujol Ferrussola.

La ex mujer del alemán tiene ganas de revancha, porque habría sido maltratada por el marido. Villarejo propone un plan a Pino y Martín Blas para presionar al alemán, utilizando una de las personalidades encubiertas del comisario y chantajearle a cambio de información. En esta conversación, Villarejo admite que no recuerda el nombre del alemán y que se ha dejado la agenda, pero le remitirá un whatsapp con el nombre a Martín Blas. Uno de los protagonistas de la conversación es Gustavo Shanahan, el antiguo socio de Jordi Pujol Ferrusola en Argentina, a quien también proponen « empitonar por gilipollas».

Parte de la conversación donde Villarejo pose con antecedentes de la mujer del alemán y de sus negocios a Pino y Martín Blas/Quico Sallés

«Cosas preciosas de los Pujol»

Villarejo está exultante y resalta que la mujer le ha explicado «cosas preciosas de los Pujol». Por ejemplo, que su marido conversaba con el presidente Pujol en alemán y el «muy gilipollas del vejete no imaginaba que ella también sabía alemán después de tanto tiempo casada con el otro», y así la mujer supuestamente se enteraba de todo. Villarejo detalla que enviará un whastapp con el nombre del alemán y una nota con las necesidades del servicio, como por ejemplo, un teléfono fijo. Pino se va porque tiene otra reunión, pero quedan de acuerdo en el sistema de trabajo.

Parte de la conversación donde Villarejo detalla como la mujer del alemán sabe cosas de los Pujol a Pino y Martín Blas/Quico Sallés

Martín Blas i Villarejo continúan preparando el plan con el alemán. Martín Blas dice que «los pueden trincar por la pasta» y que los Pujol «se están empezando a preocupar». Villarejo detalla que el alemán cobra del supuesto «fondo Oleguer Pujol» con los que «compró Prisa». Martín Blas le dice que vaya despacio porque «esto es sensible» y «muy complicado». Villarejo asegura que la mujer le ha dicho que el alemán es un «acojonado» y que si le llaman se lo explicará todo «a cambio de salvarle la vida» y de «cubrirse el culo». Establecen como tienen que contactar con el alemán con un teléfono encubierto: antes de la denuncia hay que dar la oportunidad al «tipo para que colabore».

Parte de la conversación entre Marcelino Martín Blas i Villarejo sobre cómo hace de testaferro el alemán de los Pujol y como pueden presionarlo/Quico Sallés

Eugenio Pino, en una comparecencia en el Congreso/EP

«Pueda ser una Vicky dos»

Martín Blas pregunta cómo pueden «ayudar» al alemán a cambio de la información. El comisario le responde que no paga ni un céntimo en España y no tiene nada a nombre suyo. De este modo, creen que pueden obtener los nombres de las «sociedades instrumentales de los Pujol» y sus negocios y los de Artur Mas. Villarejo explica que la ex mujer de Oliver T. Karsten le dijo que Jordi Pujol, que consideraba «un hijo de pura», hablaba de Artur Mas «como si fuera uno empleadillo «. En definitiva, conspiran para presionar el alemán a cambio de información de los Pujol con la amenaza que le pueden hacer la pascua por sus negocios y por su situación en el Estado español, puesto que no paga impuestos. Villarejo añade que la mujer no quiere nada a cambio, porque el único que quiere es revancha porque la maltrataba. Villarejo apunta que ha tenido dos encuentros con la mujer y que le ha garantizado fotocopias de las sociedades. «Con estas fotocopias podemos coger este tio, y decirle, ‘nos ponemos de acuerdo o no’?», propone Villarejo. «Todo puede ser una Vicky 2», en referencia a las denuncias de Victòria Álvarez, ex amante de Jordi Pujol Ferrusola que la policía patriótica utilizó. Martín Blas i Villarejo recuerdan como lo hicieron junto con Javier de la Rosa.

Parte de la conversación entre Martín Blas i Villarejo donde conversan sobre como presionar el alemán/Quico Sallés

El expresidente Artur Mas, a su oficina, al Palacio Robert / Mireia Comas

Martín Blas avisa de que de las islas Vírgenes Británicas –con la capital en la isla mayor, Tórtola– es difícil de obtener información. Villarejo se lo toma con filosofía y le dice que hay que aplicar el protocolo, que el alemán les pase información o, si no, filtrarán su nombre a la prensa y «empezarán a darle por el culo». De este modo podrán «aportar información a Ruz», es decir, al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que tomó declaración a Victoria Álvarez y que, por cierto, nunca se creyó la historia. Villarejo también explica a Martín Blas que le quiere presentar a Clemente porque también tiene información de ERC, y el jefe de Asuntos Internos también le repregunta qué ha pasado con Shanahan. Acaban la conversación. Tres días después, Villarejo remite un whatsapp a Martín Blas con el nombre del alemán, un mensaje que se encuentra en las diligencias de la investigación de la grabación entre el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exjefe de la Oficina Antifraude Daniel de Alfonso. La operación fue un fiasco, la señora quería algo más que no revancha. Pero esto ya es harina de otro costal. Continuará.

Parte final de la conversación donde Villarejo y Martín Blas articularon el proyecto para enganchar el alemán/Quico Sallés